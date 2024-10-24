Авіаексперт Романенко оцінив можливості України створити ядерну зброю і сказав, що для цього потрібно

Про це заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не Ізраїль. Україна, на жаль, просякнута симпатиками Росії, і обов’язково нас хтось видасть, якщо почнуться такі процеси. У нас немає пустелі Негев, де можна було б створити окремий центр для розробки зброї. Крім того, нас вирахують дуже швидко. Для створення ядерної зброї потрібне спеціальне обладнання, зокрема центрифуги для збагачення урану. Іран, наприклад, робить це в горах та підземеллях на кількох підприємствах. В України такої можливості немає, бо ми проповідуємо відкритість", - зазначив він.

За словами Романенка, в України ніколи не було технологій для створення ядерної зброї.

"Ми могли виробляти трохи плутонію як побічний продукт на атомних станціях, але ми його здали. У нас є сировина. Але для того, щоб створити бомбу, для збагачення урану, потрібне обладнання, спеціальні бойові частини, які б спрацьовували у мікросекунди, які б могли створити критичну масу для вибуху ядерної боєголовки. Ні одного, ні іншого у нас немає. Все це потрібно створювати роками, тому це для нас закрита тема. Не потрібно було віддавати хоча б тактичну ядерну зброю у 1999-2000 роках при президентові Кучмі. Ми могли віддати стратегічні ракети, але віддали росіянам 575 крилатих ракет Х-55, які всі є носіями ядерної бойової частини, і 11 бомбардувальників. Якби ми залишили собі хоча б півсотні, Москва б знала, що хоча б три-чотири долетять до неї, а двох таких ракет вистачило б для значного ураження", - резюмував авіаексперт