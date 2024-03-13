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До Армії відновлення скерували понад 100 тис. безробітних: розширено коло осіб, які можуть долучитися

13 березня, 2024 середа
10:32
Економіка безробіття

За півтора року до Армії відновлення скерували 102 тис. безробітних українців. За цей час вони заробили понад 670 млн грн

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Проєкт "Армія відновлення" ми запустили півтора року тому, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, та залучити їх до відбудови країни. Ми надаємо їм можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт і отримувати за це оплату. Це тимчасова робота, але маємо багато прикладів, коли завдяки участі в проєкті українці отримували пропозиції від роботодавців та переходили в статус постійно зайнятих осіб. Загалом учасники "Армії відновлення" заробили за виконання суспільно корисних робіт понад 670 млн грн", - розповіла очільниця відомства Юлія Свириденко.

Проєкт діє у 19 регіонах України. Найбільше направлень було видано на Харківщині, Донеччині, Київщині, Полтавщині та Чернігівщині.

"Ми також розширили коло осіб, які можуть узяти участь у суспільно корисних роботах. Відтак усі внутрішньо переміщені громадяни, які готові на тимчасове працевлаштування та хочуть бути корисними, можуть долучитися до даної програми. Дуже важливо, що суспільно корисні роботи - це офіційна зайнятість, сплата податків і страховий стаж", - додала своєю чергою директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. 

Найчастіше безробітних залучають до таких робіт, як розбір завалів після прильотів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг ВПО, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів та укриттів, заготівля дров тощо.

  • 27 жовтня 2023 року уряд ухвалив рішення про збільшення оплати праці за виконання суспільно важливих робіт із 6700 грн до 10 050 грн, а 1 січня 2024 року вона зросла до 10 650 грн. Планується, що з 1 квітня 2024 року зарплата працівників "Армії відновлення" зросте до 12 тис. грн. 
Теги:
Україна
безробіття
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