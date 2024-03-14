Гетманцев розповів, за якими критеріями податківці обирають компанії для РРО-перевірок
Основними критеріями для призначення податкових перевірок щодо дотримання закону про застосування РРО є сума виторгу за місяць і кількість найманих працівників
Про це розповів голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.
Він перелічив моменти, які можуть викликати у податківців запитання.
Незначні виторги субʼєкта господарювання
Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис. грн для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі.
Якщо ж ідеться про великі міста, виторг має бути не меншим за 40 тис. грн на місяць. Це пов'язано з тим, що розміри оренди й зарплати мають бути щонайменше удвічі більшими.
Нульові виторги з РРО
"Суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також, наприклад, по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%)", - написав нардеп.
Ризики в оформленні найманих працівників
"Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті", - пояснив Гетманцев.
- Торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки. Відповідно до законопроєкту, перевіркам не підлягають ФОП першої та другої групи, а також підприємства на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Водночас пріоритетними для перевірок є виробники тютюнової продукції, пального, алкоголю, гральний бізнес та фінансові послуги.
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