Гетманцев розповів, за якими критеріями податківці обирають компанії для РРО-перевірок

Про це розповів голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.

Він перелічив моменти, які можуть викликати у податківців запитання.

Незначні виторги субʼєкта господарювання

Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис. грн для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі.

Якщо ж ідеться про великі міста, виторг має бути не меншим за 40 тис. грн на місяць. Це пов'язано з тим, що розміри оренди й зарплати мають бути щонайменше удвічі більшими.

Нульові виторги з РРО

"Суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також, наприклад, по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%)", - написав нардеп.

Ризики в оформленні найманих працівників

"Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті", - пояснив Гетманцев.