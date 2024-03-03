Головою НКРЕКП вдруге став Валерій Тарасюк

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що вибори відбулися шляхом таємного голосування серед членів комісії.

Попереднім головою НКРЕКП був Костянтин Ущаповський, термін його повноважень закінчився минулого тижня. Тарасюк уже був очільником Комісії перед Ущаповським.

"Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше ніж десять років. У період з 2019 по 2022 роки очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 роки був членом регулятора", - йдеться в повідомленні регулятора.

У період між роботою НКРЕКП Тарасюк працював у приватному секторі, управляв компанією F&M Ukraine.