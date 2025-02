Китайські компанії ведуть будівельний бізнес в окупованій частині Донеччини, - ЗМІ

Мова про відновлений китайцями гранітний Каранський кар'єр, який місцеві вже поза очі називають Китайським кар'єром, що у розташованому неподалік від Маріуполя окупованому селищі Мирне Волноваського району Донецької області, розповідає у своєму об'ємному журналістському розслідуванні "Реальна газета".

Це проукраїнське видання ще з довоєнних часів висвітлює події на Донбасі.

Окрім видобутку з кар'єру підприємці з Китайської Народної Республіки за підтримки Комуністичної партії Китаю заснували підприємство з виготовлення щебню та бетонний завод.

Куратором усіх пов'язаних з Каранським кар'єром китайських проєктів є фейковий "прем'єр" терористичної організації "ДНР" Євген Солнцев.

"ТОВ "Каранський кар’єр" підписав угоди про співпрацю з двома китайськими підприємствами - фабрикою з виробництва обладнання для подрібнення порід Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd та фабрикою з виробництва дробильно-сортувального обладнання Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd", - заявляв Солнцев у своєму Телеграм-каналі. І виклав фото, де він позує із китайською делегацією на тлі державного прапора КНР.

Слід наголосити, що 44-річного будівельника за фахом, народженого у Воронежі Солнцева призначили до тимчасово окупованого Донецька з Москви.

Джерела "Реальної газети" кажуть, що китайські інвестиції "зайшли" в проєкт "Каранський кар’єр" із самого початку його окупації ще у 2022 році, але офіційно співпрацю оформили лише за рік, 2023-го.

Куди йде продукція

Місцеві проросійські інформресурси повідомляють, куди саме вивозять вантажівки щебінь, граніт та бетон із підприємства – на Маріупольський напрямок. Це укладання асфальтобетону на стратегічних для російської військової техніки трасах Донецьк – Маріуполь, Тельманове – Волноваха, Амвросіївка – Маріуполь та інших приазовських магістралях, це дороги та забудови в самому Маріуполі – ключові для РФ у цьому районі.

За інформацією, отриманою "Реальною газетою" від мешканців селища Мирне, заводи Каранського кар’єру протягом 2024 року "працювали у кілька змін, щоб задовольнити будівельні апетити окупантів, які заливають асфальтобетоном братські могили мешканців українського Маріуполя, вбитих російською армією".

Гості з Компартії Китаю

Ван Фан та Чжоу Сяопін, Фото: скріншот з відео

Восени 2023 року подивитися на "велике будівництво" у розбомбленому Маріуполі приїжджала делегація китайських "блогерів" (так візитерів назвали у російських медіа).

Популярна співачка Ван Фан, у рамках цього візиту, заспівала пісню "Катюша" на будмайданчику будівлі, яку Росія зводить на місці Маріупольського драматичного театру.

За півтора року до того, 16 березня 2022 року, російський військовий літак скинув авіабомбу на будівлю драмтеатру, у бомбосховищі якого ховалися цивільні. Не допоміг запобігти цьому воєнному злочину навіть гігантський напис "ДІТИ". Загинуло за різними оцінками від 300 до 1200 людей.

"Після свого турне до Маріуполя китайські гості дали пресконференцію, під час якої Ван Фан розповідала про те, які гнів та обурення у неї викликали розповіді про злочини проти дітей із боку "українських нацистів". Поряд зі співачкою сидів її чоловік Чжоу Сяопін, відомий і впливовий китайський політик-антизахідник, член 14-го Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю", - зазначає "Реальна газета".