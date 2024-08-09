Нацбанк до Дня Незалежності випустив банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народженні української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світові", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово: з 8 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 гривень, із 23 серпня - номіналом 50 гривень, у наступних роках - номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Фото: Національний банк України

У НБУ наголосили, що українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка, адже модифіковані банкноти будуть випускатися планово на заміну зношених і поступово замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років.

"Модифіковані банкноти - законний платіжний засіб. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску", - кажуть у Нацбанку.