Нацбанк до Дня Незалежності випустив банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Національний банк України до річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народженні української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світові", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово: з 8 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 гривень, із 23 серпня - номіналом 50 гривень, у наступних роках - номіналами 20, 100 та 200 гривень.
Фото: Національний банк України
У НБУ наголосили, що українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка, адже модифіковані банкноти будуть випускатися планово на заміну зношених і поступово замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014-2019 років.
"Модифіковані банкноти - законний платіжний засіб. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску", - кажуть у Нацбанку.
- Національний банк України 8 серпня в День військ зв’язку представив нову монету з серії ЗСУ, присвячену українським воїнам-зв’язківцям.
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