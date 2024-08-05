"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції у липні

Про це заявив заступник очільниці Мінекономіки, торговий представник Тарас Качка.

"У металургії не обійшлося без рекордів – 219 тисяч тонн напівфабрикатів із заліза (7207), це найкращий показник за часи війни, +83% до червня місяця", - написав він.

Зростання в грошовому вираженні сталося навіть попри те, що фізичний обсяг експорту у липні був на 0,6% менший, ніж у червні.

"Головна причина – сезонна перезмінка в аграрних культурах, які експортуються", - пояснив посадовець.

Обсяги експортованої кукурудзи стали меншими (1,56 млн тонн), але пшениці та ріпаку минулого місяця продали більше.

Морським транспортом у липні експортували 6,25 млн тонн (на 0,4% менше, ніж у червні), залізничним – 2,609 млн тонн (на 3% менше, ніж у червні), а автомобільним – 825 тис. тонн (на 5,5% більше, ніж у червні).

"Географічний розподіл експорту зберігається. 1,67 млрд (56%) припадає на ЄС, серед держав якого лідерами по купівлі українського є Польща (358 млн), Іспанія (190 млн), Німеччина (178 млн), Нідерланди (147 млн) і Італія (136 млн)", - написав Качка.

Експорт до Китаю зменшився на 3,1% і склав $175 млн. Наразі він є найбільшим серед країн за межами ЄС. Експорт до Єгипту зріс у липні на 17,5% до $143 млн, до Туреччини – на 32,7%, до Індії – на 137%.

Імпорт у липні склав $5,3 млрд, із них:

паливо ($604 млн);

автомобілі ($306 млн);

лікарські засоби ($156 млн);

безпілотники ($101 млн);

комплексні добрива ($102 млн);

електроенергія ($120 млн).

Нагадаємо, що в липні Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн.