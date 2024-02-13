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Головна Економіка "Проблем із фінансуванням немає": Федоров прокоментував інформацію ЗМІ про відмову Кабміну виділяти гроші на "зуби дракона" для оборони Запоріжжя

"Проблем із фінансуванням немає": Федоров прокоментував інформацію ЗМІ про відмову Кабміну виділяти гроші на "зуби дракона" для оборони Запоріжжя

13 лютого, 2024 вiвторок
08:23
Економіка

У понеділок, 12 лютого, голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував інформацію зі ЗМІ про те, що Кабінет Міністрів не виділив гроші на закупівлю "зубів дракона", а тому тендер від адміністрації Запорізької області було скасовано

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні в ЗМІ поширювалася інформація, начебто Кабмін не виділив кошти на придбання загороджувальних пірамід для укріплення лінії оборони Запорізької області, а тому обласна влада скасувала тендер. Дійсно, цей тендер був скасований",- йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, були інші поважні причини, які "з огляду на підступність ворога озвучити не можемо". 

Очільник ОВА запевнив, що всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю здійснюються в плановому порядку. 

"Завдяки підтримці президента України та Уряду наша область першою отримала всі необхідні фінансові ресурси. Проблем з фінансуванням немає", - наголосив він.

Що передувало

12 лютого українські медіа з посиланням на дані системи ProZorro заявили, що управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало відкриті торги з закупівлі предметів оборонного призначення.

На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер на приблизну суму 88,5 мільйона гривень. Планувалася закупівля 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пірамід. Згідно з графіком увесь товар мав бути доставлений до середини березня.

15 січня місцева влада організувала аукціон, на який з'явилися троє учасників. Запорізьке підприємство "Алд Інжиніринг і Будівництво" запропонувало найкращу ціну — 70,2 мільйона гривень. Проте замовник оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

У службовій записці директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медведя йдеться: відповідно до постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року №1415 "Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні", обласні військові адміністрації є замовниками закупівлі робіт і послуг оборонного призначення.

Також відсутній розпорядчий документ Кабміну щодо розподілу коштів з держбюджету Запорізькій області на вищезазначені цілі.

  • 23 січня Кабмін погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації замість Юрія Малашка.
Теги:
Кабмін
Війна з Росією
Запорізька область
Військові новини
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