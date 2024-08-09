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Що таке фінансова інклюзія та як українці можуть отримати якісні банківські послуги: пояснення адвокатки

Юлія Юліна
9 серпня, 2024 п'ятниця
10:00
Економіка НБУ

НБУ розробляє концепцію оператора фінансової інклюзії. Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені в роботі у невеликих населених пунктах або прифронтових регіонах

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Про це йдеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

Вимоги до цих установ будуть менш жорсткими. До ініціативи планують залучити поштових операторів і торговельні мережі.

Фінансова інклюзія – одна з глобальних ініціатив, яка має на меті забезпечити всім людям, незалежно від їхнього соціального становища, доступ до фінансових послуг і ресурсів. Суто банківські установи не можуть уповні забезпечити кредитування українців, тож вільну нішу частково заповнили фінтехкомпанії. Більшість компаній мають свої інтернет-платформи, які дають змогу працювати з клієнтом дистанційно.

"Доступ до кредитування в Україні не є на такому високому рівні, як, наприклад, в інших цивілізованих країнах. Навіть не те, що доступ, радше рівень закредитованості. Є такий показник, як, приміром, кредити до валового внутрішнього продукту. На сьогодні в Україні цей показник є доволі низьким. І фактично тут площина для розвитку досить велика", - зазначив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Андрій Дубас

Андрій Дубас

Послугами небанківських фінансових установ за рік користується приблизно 3 млн осіб. З них 80% є постійними клієнтами, які не допускають прострочень, і це дуже важливий аспект короткострокових позик. Адже воєнний стан не скасовує сплати відсотків.

"Наразі процентна ставка становить не більше ніж 1,5% на день, але починаючи з 20 серпня, відсоткова ставка вже буде не більше ніж 1% на день. Ми робимо все для того, щоб виконувати норми Національного банку України", – зауважив CEO компанії Slon Credit Микола Рахманійко.

Микола Рахманійко

Микола Рахманійко

 

Відповідно до чинного законодавства відсотки можуть на час війни заморозити лише для військових, внутрішньо переміщених осіб і тих, хто втратив житло через обстріли.

Однак після закінчення війни відсотки все одно доведеться сплатити. Тож у випадку ускладнення життєвої ситуації фінансисти радять домовитися з установою про те, аби перенести сплату кредиту на декілька місяців.

Детальніше про те, що таке фінансова інклюзія, та як українцям у найвіддаленіших куточках нашої держави отримати якісні банківські послуги, в ефірі Еспресо розповіла адвокатка Олена Коломацька.

Що таке фінансова інклюзія і чому вона важлива

"Інклюзія – це про доступність і рівність можливостей. Що таке фінансова інклюзія? Це можливості рівного доступу громадян і бізнесу до необхідних їм фінансових послуг незалежно від їхнього доходу, місця перебування, місця здійснення діяльності, віку тощо", – пояснила адвокатка.

Коли ми говоримо про фінансову інклюзію, то маємо на увазі не тільки доступність, - наголосила Олена Коломацька. За її словами, важливе значення має, наскільки вибір громадянина, який звертається до тієї чи іншої фінансової установи, є свідомим, чи розуміє людина вигоди, які вона може отримати, можливі ризики та зобов’язання, які на неї покладаються. Якщо користувач фінансовою послугою робить свій вибір свідомо, він отримує результат, який максимально задовольняє його потреби, - підкреслила адвокатка. При цьому потреби людини можуть бути найрізноманітнішими: як підтримка фінансової стабільності своєї родини, так і інвестування.

"Усе це відбувається після усвідомленого вибору", - наголосила Олена Коломацька.

Олена Коломацька

Олена Коломацька

 

За її словами, фінансова інклюзія має велике значення для економіки, адже стабільний фінансовий ринок можна аналізувати й прогнозувати, що призводить до економічного зростання країни загалом.

Значення фінансової інклюзії для прифронтових і деокупованих територій

"Якщо говорити про прифронтові та деокуповані території, там зараз багато проблем, бо відбувається скорочення відділень, у тому числі й банківських. Але все це можна подолати завдяки мобільним застосункам, цифровізації, через мобільні відділення банків та інших небанківських фінансових установ", - зазначила Олена Коломацька.

Вона підкреслила, що НБУ визначає фінансову інклюзію одним із ключових пріоритетів своєї інституційної стратегії.

"Ба більше, Національний банк України в умовах воєнного стану оновив свою стратегію саме задля того, щоб люди у віддалених регіонах нашої країни мали змогу отримати фінансові послуги, тому що це їхній добробут, їхнє виживання", - наголосила адвокатка.

За її словами, важливо підвищувати фінансову грамотність серед населення.

"Якщо людина розуміє, для чого їй та чи інша фінансова послуга, в неї відсутня недовіра до фінансової установи. Бо зараз багато людей бояться йти до, наприклад, небанківських фінансових установ для отримання того ж мікрокредиту. В ньому немає нічого страшного, якщо ви розумієте, для чого вам ця фінансова послуга, і які вигоди вона вам дасть", - зазначила Олена Коломацька.

За її словами, небанківські фінансові установи проводять роз'яснювальну роботу з населенням, а в структурах НБУ є управління з питання захисту прав споживачів у сфері фінансових послуг. Усі інституції вживають максимальних заходів для того, щоб правила гри на ринку були прозорими та доступними, резюмувала адвокатка.

Теги:
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Новини
Україна
НБУ
Війна з Росією
деокупація України
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