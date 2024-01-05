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Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН

5 січня, 2024 п'ятниця
17:27
Економіка продукти магазин

У п'ятницю, 5 січня, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН повідомила, що світові ціни на продовольчі товари, такі як зерно та олія, впали протягом минулого року з рекордних максимумів 2022 року, коли війна Росії в Україні, посуха та інші фактори сприяли загостренню голоду в усьому світі

Про це повідомляє Associated Press.

Минулого місяця індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на широко поширені продовольчі товари, знизився приблизно на 10% порівняно з груднем 2022 року. Падіння цін на продовольчі товари у 2023 році відбувається попри складний рік для продовольчої безпеки в усьому світі.

Кліматичні явища, такі як посушлива погода, повені та природне явище Ель-Ніньйо, в поєднанні з наслідками війни в Україні та забороною на торгівлю продовольством, що призвели до продовольчої інфляції й ослаблення валют, особливо негативно позначилися на країнах, що розвиваються.

Минулого року через кліматичні зміни в регіонах Азії виникли проблеми з рисом і цукром, а ціни на них зросли, особливо в африканських країнах.

За винятком рису, зерновий індекс ФАО минулого року був на 15,4% нижчим за середній показник 2022 року, що "відображає добре забезпечені світові ринки". І це попри те, що Росія вийшла з угоди воєнного часу, яка дозволяла постачати зерно з України до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Індекс цукру минулого року досяг найвищого рівня з 2011 року, збільшившись на 26,7% з 2022 року через занепокоєння щодо низьких поставок. Це сталося після того, як незвично суха погода пошкодила врожаї в Індії та Таїланді, другому та третьому найбільших світових експортерах.

Індекс цукру покращився в останньому місяці 2023 року, однак, досягнувши дев'ятимісячного мінімуму через значну пропозицію з боку Бразилії, найбільшого експортера цукру, та Індії, яка зменшила його використання для виробництва етанолу.

Тим часом ціни на м'ясо, молочні продукти та олію впали з 2022 року, причому олія - основна експортна продукція з Чорноморського регіону, яка зазнала значних стрибків після вторгнення Росії в Україну, - досягла трирічного мінімуму, оскільки глобальні поставки покращилися.

Світ
Україна
ООН
зерно
Війна з Росією
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