Транспортний безвіз між Україною і Туреччиною продовжуватиметься до кінця війни з РФ
Україна та Туреччина домовилися про продовження лібералізації вантажних перевезень
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України.
Команда відомства разом з міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини провели засідання змішаної комісії з перевезень. У результаті було продовжено транспортний безвіз між країнами.
"Вдячний турецьким колегам за конструктивну співпрацю для розвитку економік обох країн. Продовження лібералізації вантажних перевезень – це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначено, що за підсумками засідання держави більше не потребують дозволу для вантажних і транзитних перевезень. Водночас бездозвільний проїзд чинний також для в’їзду порожніх вантажівок.
У міністерстві підкреслили, Україна й Туреччина погодились на збільшення кількості дозволів до і з третіх країн - до 3,5 тис., а також автобусних перевезень - до 400.
"Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень – домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
- 17 лютого президент України Володиир Зеленський заявив, що через український експортний коридор було перевезено понад 23 млн тонн вантажів.
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