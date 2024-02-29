Транспортний безвіз між Україною і Туреччиною продовжуватиметься до кінця війни з РФ

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України.

Команда відомства разом з міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини провели засідання змішаної комісії з перевезень. У результаті було продовжено транспортний безвіз між країнами.

"Вдячний турецьким колегам за конструктивну співпрацю для розвитку економік обох країн. Продовження лібералізації вантажних перевезень – це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначено, що за підсумками засідання держави більше не потребують дозволу для вантажних і транзитних перевезень. Водночас бездозвільний проїзд чинний також для в’їзду порожніх вантажівок.

У міністерстві підкреслили, Україна й Туреччина погодились на збільшення кількості дозволів до і з третіх країн - до 3,5 тис., а також автобусних перевезень - до 400.

"Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень – домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.