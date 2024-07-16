"Ціну визначає ринок": Гетманцев оцінив імовірність здешевшання енергообладнання після скасування ввізних податків

Про це голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев сказав у кулуарах парламенту 16 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Були проголосовані два взаємоповʼязані законопроєкти, які полягають у тому, що ми звільнили від вʼїзного мита і вʼїзного ПДВ декілька категорій обладнання. Перша категорія – обладнання, яке використовується для розмінування. Це дуже важливо. Ви знаєте, що ми є найбільш замінованою у світі країною", - сказав політик.

"Друга категорія – це обладнання, яке використовується для виробництва, генерації, акумулювання електроенергії. Це обладнання для вітрових станцій, для сонячних станцій, акумулятори різноманітні, які необхідні нам для того, аби виготовляти електроенергію й акумулювати її в цей важкий період часу", - додав народний обранець.

За його словами, перелік цього обладнання не включає товари, які виготовляють в Україні. Таким чином імпорт обладнання не завдаватиме шкоди вітчизняним виробникам.

Також Гетманцев оцінив імовірність здешевшання обладнання внаслідок зняття податків.

"Не набагато подешевшає обладнання. Я далекий від думки, що саме по собі обладнання подешевшає внаслідок зняття податків. На жаль чи на щастя, ціна на це обладнання визначається ринком. Зараз попит підвищений, попит тягне за собою і підвищення цін. Виходячи з цього, ми вважаємо, що найбільшим вигодонабувачем законопроєкту є ті громадяни, які безпосередньо з-за кордону ввозять обладнання, і бізнес, який також для своїх потреб ввозить це обладнання", - сказав нардеп.