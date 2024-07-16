"Ціну визначає ринок": Гетманцев оцінив імовірність здешевшання енергообладнання після скасування ввізних податків
Підвищений попит на енергетичне обладнання в Україні тягне за собою й зростання цін, тому скасування ввізних податків не вплине на вартість цих товарів
Про це голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев сказав у кулуарах парламенту 16 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Були проголосовані два взаємоповʼязані законопроєкти, які полягають у тому, що ми звільнили від вʼїзного мита і вʼїзного ПДВ декілька категорій обладнання. Перша категорія – обладнання, яке використовується для розмінування. Це дуже важливо. Ви знаєте, що ми є найбільш замінованою у світі країною", - сказав політик.
"Друга категорія – це обладнання, яке використовується для виробництва, генерації, акумулювання електроенергії. Це обладнання для вітрових станцій, для сонячних станцій, акумулятори різноманітні, які необхідні нам для того, аби виготовляти електроенергію й акумулювати її в цей важкий період часу", - додав народний обранець.
За його словами, перелік цього обладнання не включає товари, які виготовляють в Україні. Таким чином імпорт обладнання не завдаватиме шкоди вітчизняним виробникам.
Також Гетманцев оцінив імовірність здешевшання обладнання внаслідок зняття податків.
"Не набагато подешевшає обладнання. Я далекий від думки, що саме по собі обладнання подешевшає внаслідок зняття податків. На жаль чи на щастя, ціна на це обладнання визначається ринком. Зараз попит підвищений, попит тягне за собою і підвищення цін. Виходячи з цього, ми вважаємо, що найбільшим вигодонабувачем законопроєкту є ті громадяни, які безпосередньо з-за кордону ввозять обладнання, і бізнес, який також для своїх потреб ввозить це обладнання", - сказав нардеп.
- Верховна Рада у вівторок, 16 липня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від податкових та митних зборів на ввезення в Україну енергетичного обладнання. Очікується, що ухвалене рішення сприятиме підвищенню енергоефективності та енергонезалежності українських споживачів і енергетичної системи в цілому.
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