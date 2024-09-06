У НБУ запевнили, що можлива заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету
У разі заміни копійок на шаги додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. НБУ не планує замінювати обладнання для виготовлення монет
Про це директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода сказав в інтерв'ю The Page.
За його словами, ініціатива НБУ щодо заміни копійки на шаг є спробою відновити історичну справедливість.
"Реалізація ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із державного бюджету України чи з боку НБУ. Це ніяк не вплине на перерахування частини прибутку Національного банку до державного бюджету", - наголосив Прохода.
Він пояснив, що НБУ щороку планує виготовлення нових монет на заміну зношених і зіпсованих.
"Ось і на 2025 рік заплановане карбування 20 млн монет. Наразі номіналом 50 копійок. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 знову радянські "копійки", чи українські "шаги". Але якщо парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже 50 шагів", – сказав посадовець.
За його словами, кошти на карбування нових монет уже закладено в кошторис операційних витрат НБУ та Банкнотно-монетного двору (БМД НБУ) на 2025 рік.
"Додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис "копійка" зміниться на "шаг" – це зроблять штатні фахівці БМД НБУ", - наголосив Прохода.
"Також не потрібно замінювати обладнання для виготовлення монет. Ми плануємо зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет, вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики. Відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати", - додав він.
- 2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу".
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