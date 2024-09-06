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Головна Економіка У НБУ запевнили, що можлива заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету

У НБУ запевнили, що можлива заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету

Юлія Юліна
6 вересня, 2024 п'ятниця
18:55
Економіка НБУ

У разі заміни копійок на шаги додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. НБУ не планує замінювати обладнання для виготовлення монет

Зміст

Про це директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода сказав в інтерв'ю The Page.

За його словами, ініціатива НБУ щодо заміни копійки на шаг є спробою відновити історичну справедливість.

"Реалізація ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із державного бюджету України чи з боку НБУ. Це ніяк не вплине на перерахування частини прибутку Національного банку до державного бюджету", - наголосив Прохода.

Він пояснив, що НБУ щороку планує виготовлення нових монет на заміну зношених і зіпсованих.

"Ось і на 2025 рік заплановане карбування 20 млн монет. Наразі номіналом 50 копійок. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 знову радянські "копійки", чи українські "шаги". Але якщо парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже 50 шагів", – сказав посадовець.

За його словами, кошти на карбування нових монет уже закладено в кошторис операційних витрат НБУ та Банкнотно-монетного двору (БМД НБУ) на 2025 рік.

"Додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис "копійка" зміниться на "шаг" – це зроблять штатні фахівці БМД НБУ", - наголосив Прохода.

"Також не потрібно замінювати обладнання для виготовлення монет. Ми плануємо зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет, вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики. Відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати", - додав він.

  • 2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу". 
Теги:
Новини
Україна
НБУ
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