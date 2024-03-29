Україна 31 березня переходить на літній час: у Мінекономіки нагадали причини

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

У відомстві нагадали, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

У Мінекономіки стверджують, що перехід на літній час є економічно вигідним.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави й відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби", – йдеться у повідомленні.

До того ж запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.

"В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їхніх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час із кінця березня і на зимовий - у кінці жовтня", - розповіли у відомстві.

Варто зазначити, що в ЄС планували відмовитися від практики переведення годинників. У 2019 році Європарламент підтримав скасування щорічного переведення годинників у 2021 році. Але реформу так і не втілили в життя через відсутність єдності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС. Деякі з них вимагали від Єврокомісії спершу здійснити експертне дослідження переваг і недоліків реформи, але в цьому їм відмовили. Крім того, були побоювання, що країни в подібних географічних регіонах виберуть різні часові пояси, що спричинить плутанину.