Україна 31 березня переходить на літній час: у Мінекономіки нагадали причини
Україна 31 березня переходить на літній час. О 3 годині ночі годинники треба буде перевести на годину вперед
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
У відомстві нагадали, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.
У Мінекономіки стверджують, що перехід на літній час є економічно вигідним.
"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави й відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби", – йдеться у повідомленні.
До того ж запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.
"В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їхніх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час із кінця березня і на зимовий - у кінці жовтня", - розповіли у відомстві.
Варто зазначити, що в ЄС планували відмовитися від практики переведення годинників. У 2019 році Європарламент підтримав скасування щорічного переведення годинників у 2021 році. Але реформу так і не втілили в життя через відсутність єдності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС. Деякі з них вимагали від Єврокомісії спершу здійснити експертне дослідження переваг і недоліків реформи, але в цьому їм відмовили. Крім того, були побоювання, що країни в подібних географічних регіонах виберуть різні часові пояси, що спричинить плутанину.
- 3 березня 2021 Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з зимового на літній час і навпаки.
- Водночас 19 березня Верховна Рада не підтримала скасування переведення годинників на літній час в Україні. Документ відправили на повторне друге читання, але він так і "завис" у парламенті. Відтоді про скасування переведення годинників в Україні не говорять.
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