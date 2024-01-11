Україна отримає понад 4 млн євро за програмами EU4Health

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема кошти буде спрямовано на реалізацію програм за такими напрямками, як профілактика серцево-судинних захворювань та діабету, посилення інфекційного контролю у лікарнях і серед медичних працівників, покращення діагностики рідкісних захворювань тощо.

Загальний бюджет програми EU4Health на 2021-2027 роки становить 5,3 млрд євро. EU4Health реалізується через щорічні робочі програми. Угода дає змогу Україні отримувати фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я на рівних умовах із країнами ЄС, Норвегією, Ісландією та Молдовою.

Зазначається, що участь України у програмі передбачає сплату щорічного внеску у розмірі 12,1 млн євро. У 2022 році було підписано угоду про скасування членського внеску для України на один рік. Нині Міністерство охорони здоров'я та Міністерство закордонних справ проводять роботу для ратифікації угоди у Верховній Раді Україні про скасування членських внесків для України до кінця дії програми — до 2027 року.