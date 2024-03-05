В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ зріс попит на мікрокредити

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

З 1 січня 2024 року набрав чинності новий закон, за яким ставка не має перевищувати 1% на день.

"Ті компанії, які є лідерами ринку і мають намір довго працювати на цьому ринку, адекватно сприймають урегулювання та підвищення вимог до того, щоби ринок ставав більш прозорим і відповідальним", - розповів журналістам Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.

Асоціація українських банків провела дослідження, аби розвінчати міф, що серед позичальників багато ігроманів, які беруть "нічні кредити" для ставок в онлайн-казино. Дослідження показало, що середньостатистичний позичальник - це платоспроможний громадянин, який живе від зарплати до зарплати, а не людина з певними залежностями. 67% користувачів беруть кредит для щоденних нагальних потреб, 31% опитаних заявили, що ці гроші потрібні їм для лікування, і лише 2% використовують кошти для оплати онлайн-розваг.

Соціологи зазначають: люди з девіантною поведінкою використовують різні шляхи, щоб отримати гроші, тому не можна фокусуватися лише на мікрокредитах.

Експерти наголошують, що мікрофінансові організації не вганяють людей у борги. Як показало дослідження, 62% користувачів задоволені рівнем сервісу і готові повернутися до установ, якщо в цьому буде потреба.

"Оцінка відношення до цієї послуги. Це було несподівано. Ми вимірюємо і відношення до банків, воно буває дуже стримане у користувачів, а тут досить висока оцінка, як відношення до послуги, так і бажання рекомендувати", - розповів експерт Research.ua Юрій Красюк.

Минулого року НБУ запровадив Концепцію відповідального кредитування, яка обмежує витрати за споживчим кредитом. Рішення також посилює вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальників.

За словами президента АУБ, нині ринку надають зрозумілого, прийнятного й відповідального вигляду.

"Підвищення вимог до фінансових компаній. Вони з кожним роком усе більше регулюються Нацбанком, нагляд за фінансовим моніторингом, нагляд за діяльністю", - сказав Андрій Дубас.

У Асоціації українських банків підкреслюють, що мікрокредитування - це нішевий, але соціально значущий сегмент кредитного ринку під час війни. Цьогоріч Асоціація планує запустити проєкт підвищення фінансової грамотності, мета якого – навчити українців керувати фінансами та захиститися від шахрайства.