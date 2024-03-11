Видобуток вугілля на держшахтах зростає: Міненерго заявило про перевищення довоєнних показників

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Якщо на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тис. тонн на місяць і тривалий час стабільно зменшувався, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні 2024 року обсяги видобутку становили понад 178 тис. тонн на місяць, у лютому – понад 194 тис. тонн.

"Ситуація на вугледобувних підприємствах складна - постійні обстріли, знеструмлення, евакуація населення, брак персоналу. Але попри це, завдяки скоординованій роботі Міненерго та вугледобувних компаній, вдалося досягти зростання видобутку. У понад 1,5 раза зріс добовий видобуток вугілля: якщо у вересні ця цифра становила 4,1 тис. тонн за добу, то у лютому - 6,7 тис. тонн", - зауважив заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.

Завдяки цьому вдалося накопичити вдосталь вугілля для проходження опалювального сезону: на кінець лютого на складах ТЕС і ТЕЦ було накопичено понад 1 млн тонн вугілля, що на 236 тисяч тонн більше, ніж було заплановано.