З початку місяця понад 2,2 тис. родин отримали кошти на відновлення житла за проєктом HOME

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з керівником Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

Шмигаль подякував БРРЄ за підписання під час Конференції з питань відновлення в Берліні перших угод за проєктами HOME та Heal Ukraine на суму 200 млн євро.

"Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом людей, які лишилися без даху над головою внаслідок російської агресії, а також на відновлення медичної системи", — зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, у вересні понад 2,2 тис. родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла завдяки проєкту HOME.

Крім того, Шмигаль назвав розмінування, відновлення енергетики й критичної інфраструктури пріоритетними для уряду України.

"Прагнемо розширити співпрацю з Банком розвитку на громади й підтримку малого та середнього бізнесу", — додав він.