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Головна війна з Росією Економіка РФ продовжує руйнуватися: зареєстровано уже понад 60 тис. справ про банкрутство, - українська розвідка

Економіка РФ продовжує руйнуватися: зареєстровано уже понад 60 тис. справ про банкрутство, - українська розвідка

20 травня, 2022 п'ятниця
12:16
війна з Росією росія прапор занепад

Світові банки масово припиняють співпрацю з Росією, скорочується імпорт китайських технологій та падає видобуток нафти. В Росії прогнозують спад економіки на рівні 8,8%

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Повідомляється, що російське міністерство економіки спрогнозувало, що до кінця 2022 року у РФ буде спостерігатися спад економіки на рівні 8,8%.

Попри це, Кремль продовжує заявляти про фінансове зростання країни та про покращення добробуту росіян.

Стало відомо, що видобуток нафти на території РФ знизиться на 9,3%. Видобуток газу - на 5,5 %. Крім того, експорт нафтопродуктів скоротиться на 20%, а експорт газу - на 10%.

За даними розвідки, це найоптимістичніший сценарій з усіх можливих для Росії.

Крім того, із Росією масово відмовляються співпрацювати міжнародні банки, що може спричинити проблеми для громадян РФ при переказі коштів за кордон.

Так, представництво Bank of New York повідомило власників російських євробондів, що через санкції ЄС банк відмовляється виконувати функцію довірчого управителя. А Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих банків Росії та закрив їх кореспондентські рахунки. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Крім того, французька група Société Générale завершила операцію з продажу Росбанку та всіх своїх російських активів.

Розвідка повідомляє, що в Росію також скоротилося надходження технологій Китаю у звʼязку із введенням санкцій. Постачання китайських ноутбуків у березні впало на 40%. Крім того, імпорт смартфонів скоротився на 2/3, а імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

Також, за даними української розвідки, в Росії за березень та квітень було зареєстровано понад 60 тис. справ про банкрутство малого бізнесу.

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