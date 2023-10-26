Ексдиректора ритуальної служби у Києві підозрюють у розкраданні 32 млн грн

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній директор Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування у Києві впродовж 2020-2023 років організував схему, яка дозволяла розкрадати кошти столичної громади. До неї він залучив колишню працівницю підприємства та ще кількох людей, особи яких слідство наразі не встановило.

"Посадовець надавав вказівки підлеглим вносити до табелів обліку робочого часу неправдиві дані щодо присутності на робочому місці осіб, які формально займали посади прибиральників. Ці особи не виконували свої обов’язки та ніколи не перебували на робочому місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що гроші незаконно нараховувалися на банківські рахунки 23 осіб. Їхні картки перебували у розпорядженні ексдиректора та його спільників, які упродовж майже чотирьох років використовували кошти на власний розсуд. Сума збитків, завданих територіальній громаді Києва, становить майже 32 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

"Правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких отримано докази заволодіння бюджетними коштами, що підтверджено судовими експертизами", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Тож ексдиректору та співробітниці ритуальної служби повідомили про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Директора ритуальної служби звільнили, він визнав вину в інкримінованих злочинах та відшкодував майже 16 млн грн завданої шкоди. Зараз він дає свідчення щодо співучасників.

Працівниці також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України), оскільки після проведення обшуків вона подарувала своїй дочці дві квартири у Києві та приватний будинок із земельною ділянкою в Київській області. За інформацією слідства, одну з цих квартир, вартістю близько 4 млн грн, вона могла придбати за незаконно отримані кошти. Тож суд арештував її майно з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що підозрюваним обрали запобіжні заходи.

"Ексдиректору КП, який сприяє слідству у розкритті злочинів, обрано особисте зобов’язання. Його спільниці суд першої інстанції обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 800 тис. грн, яку підозрювана внесла", - йдеться у повідомленні.

Після апеляційної скарги прокурора розмір застави збільшили до 3,2 млн грн, жінку взяли під варту у залі суду.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.