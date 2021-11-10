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Головна Суспільство Ексзаступник генпрокурора Чумак заявив, що закриття справи "Роттердам+" оскаржили без його відома, а він відкликав скаргу

Ексзаступник генпрокурора Чумак заявив, що закриття справи "Роттердам+" оскаржили без його відома, а він відкликав скаргу

10 листопада, 2021 середа
20:48

Ексзаступник генпрокурора, юрист Віктор Чумак повідомив, що відкликав апеляційну скаргу на закриття провадження у справі "Роттердам+", адже її подали без його відома

Про це Чумак заявив у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
 
"Ніякої несподіванки не було. Я вважав ще пів року тому, що немає ніякого сенсу виходити на справу "Роттердам+", адже там є дуже багато порушень процесуального закону. Мене вмовили і я пішов далі. Місяць тому, коли останнього разу приймалося рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої, я точно те саме сказав усім, хто брав участь. За великим рахунком, прокурор Денис Демків має рацію. Або ми хочемо бачити прокурора, незалежного від Офісу президента, чи від генпрокурора, але залежного від нас, або ми хочемо бачити там взагалі незалежних прокурорів. На мій погляд, його рішення є раціонально обґрунтованим, що було підтверджено судом", - сказав Чумак.
 
Юрист наголосив, що Центр протидії корупції ніколи не був суб'єктом подання провадження щодо формули "Роттердам+" - ним був ще з 2016 року сам Віктор Чумак, а ЦПК лише надавав адвокатів і готував певні матеріали.
 
"Але ніхто про це не знав. Усі знали, що суб'єктом подання є ЦПК, а не Віктор Чумак. А ситуація така: коли останнього разу Центр протидії корупції викинули з цього процесу, я сказав, що не хочу там бути, адже потім залишається 2 суб'єкти оскарження - 2 заводи олігарха Коломойського. І поруч із ними стояти я не хочу. Конкретно я апеляції не подавав. 19 числа я попередив Агію Загребельську, що ми розриваємо з нею договір і ніякої апеляції не потрібно подавати. Чого вона не зробила, а натомість без мого відома подала апеляцію. 21 жовтня я написав заяву у ВАКС про те, щоби не розглядати взагалі будь-які заяви адвоката Загребельської. А вчора вже прийшли інші адвокати і написали третю заяву. Але від мене жодної заяви не було", - розповів Чумак.

  • Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
  • Формула "Роттердам+" втратила у зв'язку з переходом України до нової моделі ринку електроенергії.
  • Старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.
  • 5 травня генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.
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Новини
Віктор Чумак
Роттердам+
Змістовно з Христиною Яцків
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