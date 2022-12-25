"Енергетики зробили абсолютно неможливе": у Києві на західне Різдво обіцяють хіба що невеликі відключення
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко ствердив, що 25 грудня в киян має бути електропостачання, це також підтвердила речниця System Capital Management Наталія Ємченко
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко поінформував на фейсбуці, що столиця буде з електрикою на західне Різдво.
"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", - написав Сергій Коваленко.
Наталія Ємченко, речниця System Capital Management, теж ствердила, що Київ матиме енергопостачання: "У Києві сьогодні всі райони мають бути біль менш із електрикою. Не на 100%, але за сучасних умов - її має бути достатньо. Принаймні енергетики зробили абсолютно неможливе, практично диво.Світлих вам свят, моє любе воїнство"
Зазначимо, на сайті ДТЕК Київські електромережі мовиться, що в столиці діють екстрені відключення світла.
Ввечері 23 грудня Гендиректор Yasno писав, що ситуація з енергопостачанням покращилася, хоча й стан системи критичний: "Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста".
- Нагадаємо, 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи впродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.
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