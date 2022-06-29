ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу
Україна і ЄС 29 червня мають укласти угоду про "транспортний безвіз", після чого всі країни ЄС визнаватимуть українське посвідчення водія без обмежень
Про це пише Економічна правда.
Україна і ЄС планують 29 червня підписання угоди про так званий транспортний безвіз, після чого країни ЄС визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень.
Відтак, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.
Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження.
Скажімо, Австрії, Латвії та Німеччині українскьими водійськими правами можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Ці обмеження будуть зняті після підписання угоди.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.06
- Актуальне
- Важливе