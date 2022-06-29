Про це пише Економічна правда.

Україна і ЄС планують 29 червня підписання угоди про так званий транспортний безвіз, після чого країни ЄС визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень.

Відтак, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження.

Скажімо, Австрії, Латвії та Німеччині українскьими водійськими правами можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Ці обмеження будуть зняті після підписання угоди.

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