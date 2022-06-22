ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що цього тижня ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата на членство
Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Майже всі лідери Європейського Союзу підтвердили, що наразі є ухвалене рішення щодо початку вступу до ЄС та надання нашій країні кандидата на членство. Ми очікуємо, що таке рішення буде підтримано 24 червня", - сказала вона.
За її словами, з огляду на високий рівень консенсусу, можливо, це рішення будуть приймати ввечері 23 червня. Наразі Україна готується до виконання умов, які вимагає Європейська комісія.
"Ми очікуємо, що відразу після ухвалення рішення, пріоритетним буде питання відновлення України, відбудови інфраструктури та політичної підтримки", - сказала міністерка.
Стефанішина також додає, що з отриманням статусу кандидата, Україна також отримає доступ до фондів ЄС.
- 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.
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