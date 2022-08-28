ЄС зробить видачу віз для росіян дуже важкою процедурою, - ексочільник МЗС Хандогій

Про це у ефірі Еспресо розповів виконувач обов'язки міністра закордонних справ у 2009 році Володимир Хандогій.

"Все починалось розмовами про тотальний бан на візи росіянам. Така позиція не була сприйнята всіма членами ЄС. Сьогодні Чехія вийшла, на мій погляд, з компромісним варіантом - видача віз на загальних засадах. Скасування спрощеного режиму - це встановлення додаткових бар'єрів. Будуть створені такі умови, які зроблять видачу віз дуже складною процедурою", - сказав він.

За словами дипломата, візи - це дуже важливий механізм і важіль у зовнішній політиці кожної держави і досягти уніфікованого рішення для 27 країн буде дуже складно.

"Таке рішення на цей момент є непоганим. Треба було давно повісити амбарний замок на кордоні з Росією. Скасування спрощеного режиму - це важливий крок. Будь-яке рішення щодо віз повинно бути таргетованим. На мій погляд, набагато важливіше заборонити в'їзд російським дипломатам. Відмова у візі Лаврову на Генасамблею ООН було б дуже показовою. Ефективність тотальної заборони - це дискусійне питання, а скасування спрощеного режиму - це нормальний вихід, який отримає ЄС", - підсумував Хандогій.