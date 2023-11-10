Естонія та Ісландія відправили Україні польовий шпиталь і наданий Німеччиною транспорт

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії у соцмережі Х у п'ятницю, 10 листопада.

Вказано, що Естонія та Ісландія у співпраці відправили до України черговий військово-польовий шпиталь. Крім того, країни допомогли з відправкою транспортних засобів, які надала Німеччина.

Фото: twitter.com/MoD_Estonia

"Будьте здорові, друзі в Україні!", - додали в естонському оборонному відомстві.

Фото: twitter.com/MoD_Estonia