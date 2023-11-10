Естонія та Ісландія відправили Україні польовий шпиталь і наданий Німеччиною транспорт
Естонія та Ісландія передали Україні військовий польовий шпиталь. Також країни допомогли переправити наданий Німеччиною транспорт
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії у соцмережі Х у п'ятницю, 10 листопада.
Вказано, що Естонія та Ісландія у співпраці відправили до України черговий військово-польовий шпиталь. Крім того, країни допомогли з відправкою транспортних засобів, які надала Німеччина.
Фото: twitter.com/MoD_Estonia
"Будьте здорові, друзі в Україні!", - додали в естонському оборонному відомстві.
Фото: twitter.com/MoD_Estonia
- 15 травня прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір повідомила, що парламент країни підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе