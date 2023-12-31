Європа повинна взяти більше відповідальності за безпеку на своїй території, - держсекретар міноборони Польщі Залевський
Павел Залевський, державний секретар польського міністерства оборони в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про те, як зміниться політика Польщі щодо України та які виклики стоять перед Польщею
Вітаю, пане Залевський, хотів би вас привітати з новою системою польської влади. Ми в Україні покладаємося надзвичайно на нову констеляцію уряду й чекаємо дуже потужних сигналів, тому що російська агресія проти України не зупиняється. Якщо говорити про польсько-українську співпрацю у сфері національної безпеки, які ви зараз бачите виклики й шляхи подолання цього? Свого часу саме Польська Республіка надала нам своєчасну військову допомогу.
Добрий день, радий вас бачити, дуже радію, що можемо розмовляти і що це одне з моїх найперших інтерв'ю, одразу після того, як я зайняв свій пост. Є два найважливіші виклики: перший з них це підтримка України, міністр закордонних справ під час останнього візиту, свого першого візиту, це дуже важливо і символічно, пан Радослав Сікорський свій перший візит зробив саме до Києва. Тож під час того візиту він сказав, що це дуже важливо, аби Росія не виграла ту війну і такою є позиція польської держави, позиція, яка є незмінною від часу російської агресії і яка не залежить від того, який маємо уряд в Польщі, це є позиція Польщі і всіх поляків і тут нічого не змінюється, будемо успішно діяти, аби підтримувати Україну в боротьбі, як дипломатично так і в інший спосіб, щоб Росія не тільки не виграла, але також, щоб Україна могла зреалізувати свої дуже амбітні плани, якщо говорити про членство в ЄС та про членство в західній системі безпеки, ці питання є абсолютно ключовими.
І друге будемо працювати, щоб посилити польські союзи, посилити НАТО, посилити співпрацю із союзниками, як зі США, так і з європейськими союзниками.
Думаю, що це є предметом, який до цього часу Польщею не був використаний належно та сповна, а саме, щоб та співпраця із європейськими союзниками була більш ефективною і це мої два найважливіші завдання, які я отримав і які реалізовуватиму.
З іншого боку є реальність, і ця реальність часом сумна. Зокрема, ми бачили зараз заблокований польсько-український кордон. Ми сподіваємося в Україні, що новий уряд швидко це може вирішити. Але можуть бути додаткові проблеми в двосторонніх польсько-українських відносинах.
Пан прем'єр Дональд Туск недавно сказав, що польський уряд є близьким до вирішення цього конфлікту. Вирішення цієї проблеми, блокування кордону, але також всіх інших питань, які до того блокування призвели, я глибоко переконаний, що тут потрібна співпраця польського та українського уряду, але також потрібна позитивна участь європейської комісії і я впевнений, що це питання швидко вирішиться.
Ви зараз не лише державний секретар польського міністерства національної оборони, ви також були впродовж років депутатом Європарламенту. Якою є європейська політика щодо України? Так, ми отримали надзвичайно потужний дипломатичний сигнал про співпрацю й початок негоціації, точніше переговорів про вступ України до європейської спільноти. Але є ще питання грошей – десятків мільярдів євро, і ми знаємо, в якій ситуації перебуває наш український державний бюджет. Тобто якщо США заморозять, а ЄС буде не надто поспішати з виділенням коштів, то ми матимемо колосальні соціальні проблеми в Україні.
Врешті-решт, я розмовляв з американськими партнерами, що це питання в американському конгресі буде вирішено, що ті кошти будуть надані Україні і в цьому випадку чекаю, коли це станеться. Але звичайно йдеться про співпрацю на багато років і про підтримку України на багато років, це не є тільки і виключно питанням одного року.
Та підтримка зі сторони ЄС поруч з американською підтримкою є абсолютно ключовою, будемо розмовляти про це всередині нашого уряду, але також з нашими європейськими партнерами, в який спосіб посилити допомогу для України.
Бо Україна потребує грошей, щоб державний апарат нормально функціонував, це зрозуміло, в умовах війни Україні просто потрібна фінансова підтримка, але також необхідна підтримка в озброєнні, амуніції і це є одним із наших завдань, аби створити ще більш успішний механізм допомоги для України в цих питаннях: озброєння та амуніції. Ми над цим працюємо і в співпраці з українським урядом будемо це робити, так що я вас запевняю, що для нас питання збереження здатності української держави виконувати завдання і збереження здатностей української армії обороняти Україну є абсолютно ключовими, пріоритетними і для нашого уряду ці питання не підлягають дискусії.
Щодо просування України в бік європейської спільноти, не лише до ЄС, а й до НАТО, Путін надсилає сигнали по своїх закритих каналах з вимогою не допустити такої можливості. Але зрозуміло: коли ми говоримо про безпеку України, вона можлива лише в межах євроатлантичної спільноти. За пів року відбудеться Вашингтонський саміт НАТО, сподіваємося, що Україна отримає конкретні безпекові гарантії.
Ми над цим працюємо, Україна повинна бути включена в механізм безпеки Заходу і та війна також і про це, також через це та війна і вибухла, коли з одного боку Путін і Росія хотіли заблокувати Україні дорогу до західної спільноти, туди де українці хочуть і відчувають себе членами тієї спільноти, українці не здалися і підтвердили, що відчувають себе частиною Заходу і хочуть бути членами західних інституцій та й вся західна допомога, в тому числі і Польщі зводиться до того, що Польща і Захід, США, ЄС, НАТО не погодилися на ті вимоги Путіна і в тій війні підтримують Україну. Вся логіка західної політики полягає в тому, щоб підтримати Україну , аби вона сама могла вирішувати, де вона хоче бути, в якій міжнародній системі і в цьому контексті логічно і є абсолютним наслідком та результатом тієї великої підтримки, яка має місце зі сторони Заходу для України і щоб Україна була частиною системи безпеки Заходу.
Якщо йдеться про деталі, то їх ще треба обговорювати, але принцип і він є найважливішим, він вже працює, бо без визнання країнами Заходу того, що Україна є частиною Заходу, є демократичною країною, є країною, яка визнає ті самі цінності, не було б тієї допомоги, яка сьогодні має місце, так що це вже відбувається. Натомість звичайно, якщо говорити про майбутнє, мусимо прийняти конкретні рішення разом з українським урядом, в якийсь спосіб, ті гарантії, будуть реалізовані, але вони я повторю ще раз, з огляду на ту підтримку, величезну підтримку для української держави, для української армії вже реалізовані.
Які могли б бути гіпотетичні моделі безпекових гарантій? Не йдеться про конкретні безпекові гарантії для України, а загалом які могли б бути.
Я можу сказати про мету, бо вона є найважливішою. Модель є тільки такою технічною реалізацією, я знаю, що дуже важливою, але технічною реалізацією мети. А мета є такою, щоб Україна була суверенною державою, незалежною від Росії і суверенною щодо Росії, що тут навіть не може бути мови про якийсь вид фінляндизації України, про повторення тієї моделі, яка була використана щодо Фінляндії ще довгі роки після війни. Я не знаю чи хотіла би Росія такої моделі, але Україна точно має право на прийняття суверенних рішень у цій справі і вся західна спільнота підтримує Україну, так що мета, ціль є такою, щоб Україна була по справжньому суверенною і щоб могла обирати союзників і це є нашою ціллю, аби в цьому підтримати Україну, щоб Україна успішно і на роки була суверенною і це найважливіше.
Це надзвичайно важливо. А якщо говорити зокрема про польсько-українську військову співпрацю?
Не буду зараз говорити конкретно, бо також не дуже маю таку можливість, але хочу сказати, що надсилання амуніції для української армії є нашим не тільки польським, але і європейським пріоритетом, будемо діяти в цій площині, яка стосується і польсько-української співпраці, щоб це відбулося. Ми добре усвідомлюємо і розуміємо українські потреби, знаємо, наскільки важкою є ситуація і зробимо все можливе, щоб допомогти та задовільнити ті потреби.
А які цілі поставив перед собою Путін? Російська економіка переходить на військові рейки, російській економіці вдалося встояти, попри потужні санкції. Зрозуміло, що триває співпраця, безпекова і не лише, з країнами Близького Сходу, як-от Іран, та Китаєм. Росія готується до більших провокацій, принаймні в Естонії, Литві та Латвії небезпеку відчувають, попри те, що всі вони є членами НАТО.
Я можу сказати, як ми їх зчитуємо в Польщі і це буде дуже детально. Ми їх зчитуємо і трактуємо в контексті заяв Російської Федерації, які були озвучені перед російською інвазією в Україну, де згадується про те що Російська Федерація хоче контролювати Україну. Хоче контролювати Білорусь, але також довести до ситуації в якій країни центрально-східної Європи, ми тут говоримо про країни Балтії, але також про Польщу та інші країни, будуть вилучені з такого ефективного механізму функціонування НАТО, тобто будуть таким видом сірої зони безпеки. Звичайно ми на це не погоджуємося, бо як демократична країна, як країна в якій є верховенство права і хочемо, щоб ним також керувалися в міжнародних відносинах і хочемо, щоб кожна держава мала на це право, щоб суверенно говорити про свої потреби.
Тому я вважаю, що ціллю Росії є по перше це контроль над Україною, по друге, це у певному вигляді фінляндизація центрально-східної Європи.
Ми на це не погоджуємося, не має жодного приводу аби це сталося. Ні поляки, ні інші народи центрально-східної Європи цього не хочуть і ніхто на Заході це серйозно не сприймає і не обмірковує. Членство в НАТО є членством, яке дає гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки. Я в це не вірю, нема такої можливості, щоб Путін ризикнув провокацією щодо країн НАТО. Наслідки для Росії були б катастрофічними, я не кажу про економічні наслідки, а про мілітарні наслідки. Це просто неможливо, НАТО є простором безпеки, членство в НАТО дає внутрішню безпеку. Сьогодні НАТО є найбільшим союзом у світі, який гарантує безпеку для своїх членів. Це виходить із взаємної декларації, яка свідомо прийнята, не якоюсь вузькою групою, яка керує певними країнами, а народами країн НАТО, за допомогою демократичних інституцій країн НАТО. Ми також пов'язані між собою великою кількістю співзалежностей економічних, суспільних і
Путін це знає. Путін у свій спосіб є раціональним політиком, він допускається помилок, такою помилкою була атака на Україну, ця помилка стала можливою через хибні дані, які він отримав, на жаль, так буває, що диктатори, а Путін ним є, отримують хибні дані від своїх людей і не мають можливості перевірки цих даних, бо створили таку систему. Але він не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, територію країн Балтії, особливо беручи до уваги військову присутність НАТО на східному фланзі росте і буде посилюватися. Вона не посилюється в такий провокативний спосіб, тут не йдеться про те, щоб Путін мав аргументи для тези або хтось з його придворних, мав аргументи для тези, що НАТО хоче атакувати, ні, але зміцнюється і показує і це є дуже важливим. НАТО показує, що буде обороняти кожний клаптик землі країни, яка належить до НАТО і тут нема жодних сумнівів, ніхто не може мати сумнівів. В цьому полягає вся логіка цього союзу і тих зобов'язань. Так що атака Росії на країни НАТО є неможливою. Натомість ми мусимо зробити все, щоб Росія не виграла війну проти України, а щоб Україна захистилася і могла бути частиною Заходу, бо цього хочуть українці і це є частиною української ідентичності і це не можна перемогти, ніхто цього не переможе і Путін цього не переможе.
Але є проблема американських виборів і проблема Трампа. І дуже важливо, щоб у ЄС зараз почали готувати план «В».
Ми дуже серйозно слідкуємо за виборами, за тим процесом і тими дискусіями на тему безпеки. Ми чуємо різні думки, чуємо різні заяви кандидатів, які декларують участь у тих виборах, також дуже уважно слухаємо те, що говорить пан Трамп. Ми усвідомлюємо вагу США для цілої системи міжнародної безпеки і знаємо, що США є невід'ємним чинником, невід'ємною частиною світової системи безпеки і ніхто не може замінити Сполучені Штати.
Але ми також знаємо і це також знає Трамп, що є певні логічні межі, певні можливості за які Сполучені Штати не можуть вийти. Тому відмова від допомоги Україні, відхід від Європи, це б означало прийняття рішення, згідно з яким США перестають бути світовим гегемоном, перестають бути великою державою, бо це був би сигнал не тільки для нас в Польщі, в Україні чи в Європі, то був би сигнал для всього світу, це був би сигнал для Австралії для Нової Зеландії, для американських союзників в Азії. І ні Трамп, чи хтось в його оточені, чи хтось хто є кандидатом на вибори, не хоче втратити цю функцію, не хоче відмовлятися від цієї ролі, бо вона для США є дуже важливою, тому мусимо серйозно аналізувати дискусії, які відбуваються в Сполучених Штатах, мусимо робити висновки і мусимо знати реальність того що є можливим, а що ні.
Якщо говорити про співпрацю європейських країн в рамках НАТО, в рамках ЄС і це ті інституції, які взаємодоповнюють одна одну, безсумнівно треба посилювати роль і співпрацю європейської спільноти. Безсумнівно, незважаючи на ситуацію у США і від сигналів, які звідти надходять, що
Європа повинна взяти більшу частину відповідальності за безпеку на своїй території,
ми вважаємо, що це дуже слушна думка і будемо працювати на цьому векторі посилення європейської співпраці, якщо йдеться про безпеку в рамах Європейського союзу. Для нас це зрозуміло. Польща виконує цю роль, а результати недавніх виборів, я сподіваюся, лише збільшать ефективність наших дій. І ця позиція є позицією попереднього уряду, актуального уряду, всього польського народу. Ми хочемо збільшення гарантій європейської безпеки і хочемо, щоб наші європейські партнери також це робили. Отож підсумовуючи, вважаю потрібним збільшення європейської відповідальності за безпеку в Європі, в цьому напрямку треба працювати, також ми розуміємо і чуємо, що відбувається в США, але вважаємо, що незважаючи на декларації, які оголошують, Сполучені Штати не відступлять і не зменшать свого зацікавлення ситуацією, яка відбувається у Європі. Бо це би означало, що вони стають країною, яка замикається у своєї кордонах та втрачає свій вплив у світовій політиці. А президент Трамп напевне не має такого бажання. Тому робімо своє, працюймо далі, зберігаймо спокій і підтримуймо тих американців, які розуміють, що таке відповідальність великої держави у всьому світі і якою є Сполучені Штати. Але не панікуймо, бо нема наразі для цього жодного приводу.
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