Європа вагається через заклики припинити підтримувати Україну, а Зеленський намагається заручитися підтримкою США. Акценти світових ЗМІ 22 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 22 вересня.

Європа вагається через заклики припинити підтримувати Україну

На іншому східному фронті союзники Києва похитнулися, пише про ситуацію у Європі Politico.

"Путін не приховує свого плану продовжувати тиск на Україну доти, доки рішучість Заходу не зламається. Після більш ніж 500 днів агресивної війни у нього є підстави вважати, що все йде так, як він сподівався, навіть якщо події розвиваються не так, як він міг собі уявити", – зазначають у виданні.

Польща, Естонія, Словаччина та інші країни Центральної та Східної Європи були серед найвідданіших союзників України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, вони давали зброю, приймали українців, ставали найгучнішими захисниками України на Заході наполягаючи на жорстких позиціях проти Москви.

Але тоді, як підкреслює Politico, коли лідери деяких союзників постають перед обличчям передвиборчої боротьби або іншими внутрішніми проблемами, а уряди нервують через наслідки можливого вступу України до Європейського Союзу, ця підтримка починає хитатися.

Серед найбільш яскравих прикладів медіа наводить Польщу, прем'єр-міністр якої Матеуш Моравецький оголосив у середу, що припиняє постачання нової зброї в Україну. На думку медіа, цю заяву спричинила приголомшлива ескалація суперечки між Києвом і його найближчим сусідом по ЄС щодо поставок зерна, які, як стверджує Варшава, підривають позиції польських фермерів, особливо напередодні виборів.

"Україна розуміє, що в останні місяці вона межує не з Польщею, а з польськими виборами", – цитує Politico голову Центру ліберальних стратегій у Софії (Болгарія) Івана Крастева. –Тож наразі голоси ста тисяч польських фермерів є більш важливими для уряду, ніж те, якою буде ціна для України. І ми можемо спостерігати, як це відбувається в багатьох місцях".

Як вважають у Politico, хоча є спокуса списати напруженість на передвиборчий феєрверк, існують підстави вважати, що вона може зберегтися і після завершення виборчої кампанії. Як зазначив виданню західний дипломат, який побажав залишитися неназваним, зернова суперечка між Варшавою та Києвом розкриває глибші побоювання щодо вступу України до ЄС.

Проблема для України полягає в тому, що підтримка зменшується не лише з боку Польщі. Тут медіа пригадує, що прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас була однією із тих, хто виступав на підтримку Києва чи не найголосніше та найефективніше. Проте тут у справу втрутився неочікуваний скандал, пов'язаний з її чоловіком, який володів часткою в компанії, що продовжувала вести бізнес в Росії після її вторгнення в Україну, навіть коли його дружина виступала за припинення будь-якої торгівлі з Москвою.

"Каллас стала набагато менш активною після скандалу, що розгорівся наприкінці серпня, позбавивши Київ одного з найсильніших його прихильників у західних столицях", – наголошує видання.

Politico також нагадує про те, що наближаються вибори і у Словаччині, вони відбудуться 30 вересня, і можуть мати вплив на політику щодо подальшої підтримки.

Роберт Фіцо, популістський колишній прем'єр-міністр країни, проводить кампанію на проросійській, антиамериканській платформі, яка виступає проти санкцій проти російських осіб і подальших поставок зброї Києву. Згідно з опитуванням громадської думки, яке проводили Politico, він має всі шанси на перемогу на виборах.

Перемога такого кандидати дасть угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану союзника на європейській арені. Якщо його партія отримає достатню підтримку, щоб увійти до складу уряду, як заявив Фіцо на початку цього місяця, "ми більше не будемо надсилати зброю чи боєприпаси в Україну".

Безсумнівно, погоджуються у Politico, Україна все ще має багато сильних прихильників у Європі. Литва, Латвія, Румунія, Швеція, Фінляндія та інші країни залишаються рішуче налаштованими, а президент Франції Еммануель Макрон нещодавно рішуче підтримав Київ.

"Однак важко уявити, що десь Путін не потирає руки і не спостерігає за цим", – зауважує наприкінці видання.

Фото: Reuters

Зеленський намагається заручитися підтримкою США

Президент Володимир Зеленський заявив конгресменам, що Україна програє війну Росії, якщо Сполучені Штати скоротять потік допомоги та зброї, повідомляє The New York Times.

Президент Байден сказав Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати "залишатимуться з вами", поки триває війна з Росією, навіть попри те, що дедалі більша частина Республіканської партії погрожує призупинити допомогу.

Як пише NYT, під час свого другого візиту до Вашингтона у воєнний час Зеленський відвідав Капітолійський пагорб, Пентагон та Білий дім, де звернувся із закликом про надання більшої кількості зброї. У Білому домі Байден заявив, що наступного тижня США розпочнуть постачання танків "Абрамс", які українці давно просили і які є частиною існуючих зобов'язань. Він також визнав, що у нього немає іншого вибору, окрім як вірити у двопартійний прорив для подальшої підтримки України.

"Я розраховую на здоровий глузд Конгресу Сполучених Штатів, – цитує видання Байдена. – Альтернативи немає".

У медіа підкреслюють, що візит Зеленського відбувся саме у той час, коли опитування показують зростання втоми американської громадськості від війни, і коли десятки республіканців заявили, що вони виступають проти останнього запиту Байдена до Конгресу про виділення 24 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні.

Тим часом Байден все ж відкидає сумніви республіканців, пообіцявши, що Сполучені Штати залишаться з Києвом надовго.

Сам Зеленський також повідомив, що отримав під час приватної зустрічі також запевнення від спікера Кевіна Маккарті, республіканця з Каліфорнії, що Палата представників продовжуватиме підтримувати українські військові зусилля.

NYT нагадує, що Конгрес вже схвалив виділення 113 мільярдів доларів на військову, економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні, зокрема близько 70 мільярдів доларів на безпеку, розвідку та інші витрати, пов'язані з веденням війни.

Український президент тим часом сподівався також, що американці нададуть ATACMS. Проте поки що цього не відбулося, хоч Байден і зазначив, що не зняв це питання зі столу переговорів.

Разом із тим, щоб забезпечити надходження боєприпасів для наступальних операцій України, Пентагон також надішле більше керованих артилерійських ракет і артилерійських снарядів.

Цитуючи Зеленського, NYT також пише про те, що контрнаступ триватиме і взимку: "Ми не можемо зупинитися взимку. Це важко. Але у нас є досвід минулого року".

Вашингтон змінився за дев'ять місяців, що минули від минулого візиту Зеленського, акцентує NYT. Тоді віце-президент Камала Гарріс і спікер Палати представників Ненсі Пелосі розмахували українським прапором, підписаним солдатами на передовій. Байден, який на початку вторгнення мав серйозні сумніви щодо довготривалості пана Зеленського як лідера, почав вітати українського лідера як старого друга під час регулярних телефонних дзвінків. Байден таємно відвідав Київ у лютому. У ці ж дні республіканці контролюють Палату представників, яка останнім часом занурилася в хаос, оскільки законодавці, схоже, не бажають погоджуватися на ухвалення закону про витрати, який міг би запобігти закриттю уряду.

На знак двопартійної ввічливості Зеленського під час його візиту до Капітолію супроводжували пан Шумер і лідер республіканців сенатор Мітч Макконнелл від штату Кентуккі.

"Американська підтримка України – це не благодійність, – заявив лідер меншості Мітч Макконнелл. – Це в наших власних прямих інтересах – не в останню чергу тому, що деградація Росії допомагає стримувати Китай".

На закритій зустрічі республіканські представники попросили Зеленського відповісти на їхні занепокоєння і представити їм своє бачення плану перемоги. А демократи запитали його, як вони можуть переконати своїх консервативних колег у тому, що продовження підтримки війни є правильною відповіддю.

У відповідь Зеленський підкреслив, що Європа та інші країни очікують від США лідерства, і рішення Вашингтона про скорочення допомоги може підірвати прихильність Європи.

"Я перебуваю у Вашингтоні, щоб зміцнити позицію України щодо захисту наших дітей, наших сімей, наших домівок, свободи і демократії у світі", – цитує NYT Зеленського та згадує те, що він опублікував своє фото із лідерами Палати представників і підкреслив, що Україна "щиро вдячна Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за підтримку".

Фото: Getty Images