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Огляд

Європа збирає батарею Patriot для України по всьому континенту, а інформація про візит Орбана до Москви викликала занепокоєння інших лідерів ЄС. Акценти світових ЗМІ 5 липня

Андріана Стахів
5 липня, 2024 п'ятниця
11:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань те, як Європа збирає батарею Patriot для України по всьому континенту, а також інформація про запланований візит Орбана до Москви, що викликає занепокоєння серед інших лідерів ЄС

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 липня.

Європа збирає батарею Patriot для України по всьому континенту

В той час як Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони, урядовці намагаються зібрати батарею Patriot із запчастин, розкиданих по всьому континенту, пише The New York Times.

Радар і три пускові установки поставляють Нідерланди. Деякі ракети-перехоплювачі надходять від коаліції з чотирьох країн на чолі з Німеччиною. Обіцяно мобільний центр управління вогнем, хоча офіційні особи поки що не повідомляють, звідки і хто його надасть. Додаткові ракети і пускові установки, а також навчання українців користуванню складною системою нададуть аж вісім країн.

"У нас є всі шматочки пазла, –  сказала колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю перед тим, як піти у відставку цього тижня. – Ми просто повинні скласти їх докупи".

Офіційні особи в НАТО називають зібрану систему протиповітряної оборони "пазл Patriot".

Володимир Зеленський заявив, що йому вкрай необхідно щонайменше 7 батарей Patriot для захисту від атак по всій країні. Президент Байден пообіцяв, що 5 західних систем протиповітряної оборони незабаром будуть доставлені в Україну.

Румунія пообіцяла надати одну зі своїх систем, слідом за Німеччиною та Італією, які взяли на себе аналогічні зобов'язання. Ще один очікується від Сполучених Штатів.

П'ятий може бути доставлений за допомогою підходу "по частинах". Упродовж кількох місяців члени Альянсу обшукували свої арсенали і зупинилися на творчому способі надати ще одну систему Patriot: зібрати її повністю із запасних частин, пожертвуваних з усієї Європи.

"Всі ми маємо обмежені можливості, – сказала Оллонгрен, яка розробила цей план після того, як у квітні Зеленський вперше попросив 7 систем Patriot. – Але якщо ми об'єднаємо зусилля, я думаю, що ми зможемо це зробити".

Як підкреслює NYT, усім країнам-членам НАТО важко відмовитися від 90 батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot, які, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, розкидані по всьому військовому альянсу, причому дві третини з них належать Сполученим Штатам. Для менших європейських країн, які не можуть дозволити собі системи вартістю понад 1 мільярд доларів, передача навіть однієї зі своїх запасів створює ризики для власної національної оборони.

Проте надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, ймовірно, буде одним з небагатьох відчутних зобов'язань, які союзники оголосять наступного тижня на зустрічі лідерів НАТО.

"Це не означає, що завтра ми матимемо ці п'ять систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороший результат для України", – говорить Зеленський.

Саме прохання Зеленського про сім систем змусило Оллонгрен вивчити можливість надання ще однієї системи Patriot, попри те, що найвищий військовий офіцер Нідерландів повідомив, що голландці не мають жодної зайвої системи в запасі. Проте у них були в наявності деякі запчастини. Як виявилось, так само було і в деяких інших країнах НАТО. А країни, які не мали запчастин, але хотіли зробити свій внесок, заявили, що допоможуть профінансувати або навчити близько 90 українських солдатів, необхідних для роботи з однією батареєю.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що своїм останнім пожертвуванням його уряд вже віддав усе, що міг, "але інші, можливо, можуть зробити більше". Три з чотирьох "Патріотів", що вже перебувають в Україні, були надані Німеччиною, яка також нещодавно передала ще дві системи протиповітряної оборони.

Сполучені Штати володіють переважною більшістю арсеналу Patriot в НАТО – 62 розгорнутими батареями, згідно з даними IISS, але розміщують частину на Близькому Сході, головним чином для захисту американських баз та інтересів від іранських повітряних ударів, а також в Японії і Південній Кореї в разі нападу з боку Північної Кореї або Китаю. Адміністрація Байдена також перенаправляє замовлення на ракети Patriot, розміщені іншими країнами, щоб зосередитися на їх постачанні в Україну.

Оллонгрен зазначила, що дефіцит також занепокоїв країни Європи, які спочатку не хотіли віддавати більше засобів протиповітряної оборони. Але жахливі умови ведення бойових дій в Україні на початку цієї весни, коли боєприпасів стало менше, а американський пакет військової допомоги застопорився на шість місяців, спонукали її закликати "до більшої креативності в тому, що ми робимо".

ЗРК Patriot

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Інформація про візит Орбана до Москви викликала занепокоєння інших лідерів ЄС

Візит Орбана до Путіна в Москву може розлютити ЄС, вважають у The Guarfian.

Два джерела в Будапешті розповіли The Guardian про поїздку, зазначивши, що вона була запланована як частина пакета з візитом в Україну після того, як Угорщина перебрала на себе головування в ЄС на ротаційній основі на цьому тижні.

Очевидно, маючи на увазі запланований візит, президент Європейської Ради Шарль Мішель написав у четвер увечері в мережі X: "Головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська Рада чітко заявляє: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України".

Поїздка до Москви, ймовірно, викличе ще більше занепокоєння в Брюсселі та інших країнах-членах ЄС, де багато хто вже жахнувся від того, що лідер, який, на їхню думку, зробив все, щоб підірвати європейську єдність і верховенство права в останні роки, тепер є головним представником блоку на наступні шість місяців.

Угорський лідер підтримує зв'язки з правими групами по всьому світу і вже давно пропонує Угорщині відіграти певну роль у встановленні миру в Україні, але ці пропозиції здебільшого ігноруються.

У Києві Орбан висунув ідею швидкого припинення вогню, що могло б прискорити мирні переговори – пропозицію, яку Зеленський не прокоментував.

"Мета угорського головування – сприяти вирішенню викликів, що стоять перед Європейським Союзом. Ось чому моя перша поїздка була до Києва", – написав Орбан у Facebook.

Востаннє угорський лідер відвідував Росію у вересні 2022 року на похоронах останнього радянського лідера Михайла Горбачова, але не зустрічався з Путіним з цієї нагоди.

Єдиним лідером країни ЄС, який відвідав Москву з моменту вторгнення в Україну, є канцлер Австрії Карл Нехаммер, який побував там у квітні 2022 року, через кілька тижнів після початку вторгнення.

Відтоді західні лідери здебільшого уникають Путіна, за винятком Орбана, який у жовтні минулого року відвідав Шанхай, щоб зустрітися з російським президентом.

Теги:
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ядерна зброя
Війна з Росією
Віктор Орбан
Москва
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