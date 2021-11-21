Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов
Головний редактор видання Insider Роман Доброхотов повідомив, що Європейський парламент та ООН звернулись до Bellingcat з проханням надати матеріали з розслідування по справі “вагнерівців” як прямий доказ участі РФ у війні на Донбасі
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.
"На мій погляд, згідно з тим, як була організована спецоперація по затриманню бойовиків ПВК Вагнера, зі 100% вірогідністю літак з бойовиками мав бути посаджений в Києві.
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Річ у тому, що згідно з планом на посадку літака, який вже знаходився б над територією України, було виділено близько 20 хвилин. До того ж якби диспетчер повідомив про примусову посадку, вірогідність того, що екіпаж літака відмовився б виконувати наказ дорівнює нулю.Тим паче настільки мені відомо, екіпаж був проінформований", - наголосив журналіст.
Доброхотов зауважив, що спецоперація по "вагнерівцях" стала дуже важливою, оскільки в період підготовки до неї було зібрано чимало доказів прямої російської агресії проти України. Він додав, що після публікації розслідування “Belligcat”, до них звернулись міжнародні організації з проханням надати матеріали як доказ участі РФ війни на Донбасі.
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"Після того, як вийшло наше розслідування, до нас звернулись і представники Європейського парламенту й ООН з проханням надати матеріали розслідування, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок з Російською Федерацією. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їх будуть використовувати як докази прямої участі РФ у війні на Донбасі", - додав Доброхотов.
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
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