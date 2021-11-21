Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов
Ексклюзив

Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов

21 листопада, 2021 неділя
14:19
війна з Росією

Головний редактор видання Insider Роман Доброхотов повідомив, що Європейський парламент та ООН звернулись до Bellingcat з проханням надати матеріали з розслідування по справі “вагнерівців” як прямий доказ участі РФ у війні на Донбасі

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"На мій погляд, згідно з тим, як була організована спецоперація по затриманню бойовиків ПВК Вагнера, зі 100% вірогідністю літак з бойовиками мав бути посаджений в Києві.

Читайте такожВсе, що робив Зеленський зі спецоперацією по вагнерівцях, було для Путіна та Козака, - Портников

Річ у тому, що згідно з планом на посадку літака, який вже знаходився б над територією України, було виділено близько 20 хвилин. До того ж якби диспетчер повідомив про примусову посадку, вірогідність того, що екіпаж літака відмовився б виконувати наказ дорівнює нулю.Тим паче настільки мені відомо, екіпаж був проінформований", - наголосив журналіст.


Доброхотов зауважив, що спецоперація по "вагнерівцях" стала дуже важливою, оскільки в період підготовки до неї було зібрано чимало доказів прямої російської агресії проти України. Він додав, що після публікації розслідування “Belligcat”, до них звернулись міжнародні організації з проханням надати матеріали як доказ участі РФ війни на Донбасі.

Читайте такожМарина Данилюк-Ярмолаєва. Революція нон-стоп. Як “Вагнергейт” підняв те, що ми недоробили на Майдані

"Після того, як вийшло наше розслідування, до нас звернулись і представники Європейського парламенту й ООН з проханням надати матеріали розслідування, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок з Російською Федерацією. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їх будуть використовувати як докази прямої участі РФ у війні на Донбасі", - додав Доброхотов. 

  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Микола Княжицький
ООН
Європарламент
Вечір з Миколою Княжицьким
Вагнергейт
Bellingcat
Читайте також:
Білорусь, кордон Польща
20 листопада, 2021 субота
Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю
Ілля Кива
20 листопада, 2021 субота
Кива каже, що націоналісти готують його "фізичну ліквідацію"
20 листопада, 2021 субота
Стало відомо, чим годують мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею
Київ
+4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.44
    Купівля 26.44
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
21 листопада
14:05
Інтерв’ю
Андрій Зубов
"Якщо Путін скерує в Україну літаки, їх зіб'є Україна або НАТО", – російський опозиціонер Андрій Зубов
14:03
На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
13:50
В українських десантників сьогодні професійне свято
13:22
Ексклюзив
​​​​​​​На Майдані цілими сім’ями стояли на смерть, - журналістка Тетяна Чорновол
13:00
Терористи з ХАМАСу обстріляли перехожих в Єрусалимі
12:20
"Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів
11:51
Майкл Мак-Фол
Україна потребує ще більше джевелінів і байрактарів, - Майл Мак-Фол
11:44
Інтерв’ю
Дмитро Разумков
"У президента нема повноважень перетворювати РНБО на генератор випадкових чисел", – Разумков
11:30
Уберт Мрачковський
Завтра в Хмельницькому прощатимуться зі спецпризначенцем Убертом Мрачковським
11:03
"Місце дітей - не в лісі". Польські ліві та правозахисники вимагають гуманітарного коридору для неповнолітніх мігрантів з хворобами й інвалідністю
10:49
За добу в пожежах врятовано одну людину, згоріло - 6 осіб
10:36
В яких місцях чекати нових ударів Росії. ЗМІ оприлюднено карту
10:13
Революція гідності
Революція нон-стоп. Як “Вагнергейт” підняв те, що ми недоробили на Майдані
10:06
Де та коли Путін збирається напасти на Україну. Заява начальника Головного управління розвідки Буданова
09:47
Естонія споруджує металеву загорожу від Росії й мобілізувала резервістів
09:36
Через потужний вітер 91 село, селище та місто на півночі України лишилося без світла
09:14
Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи
08:55
"Вони не хочуть миру". На Вінниччині стався конфлікт між ПЦУ та Московським патріархатом
08:33
Пандемія COVID в Україні: за добу - 377 смертей, 4 048 ушпиталень, 11 тис. заражень
08:04
Кайл Ріттенхаус
У США суд виправдав юнака, що застрелив погромників з Black Lives Matter. Почалися протести
07:30
Владислав Сурков
Загарбницькі війни рятують Росію як імперію, - Сурков
07:10
Ексклюзив
На бульварі Перова у Києві "Лексус" переїхав людину й перевернувся. Перед цим жертву побили
2021, субота
20 листопада
23:04
Видобування газу в Норвегії
Норвегія випереджає Росію за обсягом постачання газу до ЄС
22:53
Ковід в Європі
Щоб врятувати Європу від нової хвилі COVID-19 треба жорстко діяти, - ВООЗ
22:21
Пшеничне поле
Українські селекціонери вдвічі збільшили врожайність пшениці
22:00
П’яна жінка з Черкас заснула на новонародженій дитині
21:40
У Фінляндії обговорюють відмежування загорожою від Росії
21:15
Ілля Кива
Кива каже, що націоналісти готують його "фізичну ліквідацію"
20:48
Хмельницька АЕС
Американці допоможуть спорудити на АЕС України 14 нових енергоблоків
20:26
4 швидких і 11 машин поліції. У Дніпрі не поділили дівчину й витягли автомат
20:01
Стало відомо, чим годують мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею
19:45
Ексклюзив
Зеленський Путін
Все, що робив Зеленський зі спецоперацією по вагнерівцях, було для Путіна та Козака, - Портников
19:24
Порошенко
Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року
19:17
Замовник вбивства
Торговець раками з одеського Привозу за 100 тис. грн "замовив" конкурента. Разом із замовником узяли організатора, посередника й кілера
19:09
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Газовий консорціум з ЄС не дозволить Росії шантажувати Україну", – Огризко
18:55
Шахтар
"Шахтар" ледве не втратив очки зі "Рухом" у чемпіонаті України
18:34
Олександр Лукашенко
Ми – слов’яни, у нас є серця: Лукашенко заявив, що білоруські силовики можуть допомагати мігрантам потрапити до Польщі
18:10
газ
Україна розраховує продовжити контракт на транзит газу до Європи на 15 років, - Шмигаль
18:03
Інтерв’ю
Марк Фейгін
"Кремль зупиниться за умови загрози безпеці російських чиновників у Європі", – російський політолог Марк Фейгін
17:54
Руслан Малиновський
Гол Малиновського допоміг "Аталанті" розгромити команду Коваленка в Серії A
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV