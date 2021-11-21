Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.



"На мій погляд, згідно з тим, як була організована спецоперація по затриманню бойовиків ПВК Вагнера, зі 100% вірогідністю літак з бойовиками мав бути посаджений в Києві.



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Річ у тому, що згідно з планом на посадку літака, який вже знаходився б над територією України, було виділено близько 20 хвилин. До того ж якби диспетчер повідомив про примусову посадку, вірогідність того, що екіпаж літака відмовився б виконувати наказ дорівнює нулю.Тим паче настільки мені відомо, екіпаж був проінформований", - наголосив журналіст.



Доброхотов зауважив, що спецоперація по "вагнерівцях" стала дуже важливою, оскільки в період підготовки до неї було зібрано чимало доказів прямої російської агресії проти України. Він додав, що після публікації розслідування “Belligcat”, до них звернулись міжнародні організації з проханням надати матеріали як доказ участі РФ війни на Донбасі.



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"Після того, як вийшло наше розслідування, до нас звернулись і представники Європейського парламенту й ООН з проханням надати матеріали розслідування, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок з Російською Федерацією. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їх будуть використовувати як докази прямої участі РФ у війні на Донбасі", - додав Доброхотов.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.



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