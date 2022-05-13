"Європейська Солідарність" закликала владу накласти санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму, її керівництва та підрозділів в Україні – заява

Про це йдеться у заяві, яку опубліковано на сайті "Європейської солідарності".

"Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад. Це – мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП", – зазначено в заяві. – При цьому вони не лише випустили з уваги Владіміра Гундяєва (патріарха Кіріла), який благословляє вбивства українців і навіть в розмові з Папою Римським виправдовує агресію, – а й продовжують щодня поминати його в молитвах".

У заяві зауважують, що синод УПЦ МП мав можливість стати із своїм народом, своїми вірними і засудити агресію, розірвати зв'язки з РПЦ й Кірілом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ і вигороджувати агресора.

"Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України. Предстоятель рпц Владімір Гундяєв, позивний Кіріл, активно підтримує війну рф проти України, публічно заохочуючи і виправдовуючи агресію і злочини своєї країни проти України.

Ця несумісна з християнством позиція перетворює псевопатріарха Кіріла і його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на "путінських олтарних служок".

Ми бачимо активну участь рпц і її представників у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни. Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні", – йдеться в заяві.

У "Європейській солідарності" звертають увагу на те, що така позиція РПЦ і згода з нею керівництва УПЦ МП викликає протест всередині патріотично налаштованої частини українських священнослужителів, які вважають її несумісною із завданнями і роллю Церкви.

"Європейський Союз шукає можливості накласти на Владіміра Гундяєва санкції – і тому протидіє Росія, використовуючи для цього одну відому країну всередині ЄС.

Для припинення використання РПЦ як інструменту агресії РФ проти України, усунення загроз, пов’язаних з використанням розташованого в Україні підрозділу цієї організації для втручання у внутрішні справи України, і блокування спроб російської влади з дестабілізації ситуації закликаємо:

Застосувати через механізм РНБО санкції проти рпц як організації – пособника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Владіміра Гундяєва (Кіріла), інших представників керівництва (зокрема, статутних керівних органів), і складових частин (підрозділів) рпц.

Проект відповідного документу зареєстровано у Верховній Раді України. Його необхідно невідкладно ухвалити.

Вимагаємо накласти санкції, які передбачають арешт на майно і рахунки, які знаходяться за межами рф, рпц і її керівництва, а також складових частин (підрозділів, приходів) рпц, – і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат на відбудову України. Забезпечити безумовне виконання Законів України, насамперед щодо позначення церквами, які є складовою частиною (підрозділом) рпц та інших церков чи релігійних організацій рф, такої своєї належності. Український екзархат рпц не повинен маскуватися у нібито УПЦ, і на воротах її кожного храму має висіти табличка із словом «москва» для належного і повного інформування вірних про орієнтацію духовенства на країну-агресора.

Вимагаємо не допустити перешкоджань на будь-якому рівні волевиявленню громад щодо об’єднання українських православних в українській церкві, а не складовій частині-підрозділі російської церкви.

Підтримати священнослужителів, які відмовляються від поминання Гундяєва і зі свого боку прагнуть об’єднання українських православних. Забезпечити швидке і дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема і високого рангу.

Такі особи мають неухильно притягатися до кримінальної відповідальності – відповідно до Законів України щодо боротьби з колабораціонізмом та пропагуванням дій держави-агресора (ініційованих «Європейською Солідарністю» і підтриманих Верховною Радою України).



Наголошуємо, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрози російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору і стане вагомим фактором майбутньої перемоги".

Раніше Петро Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гундяєва (Кіріла)

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