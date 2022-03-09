Європейські бізнесмени вимагають позбавити росіян із подвійним громадянством паспортів країн ЄС

Про це повідомляє Open Petition.



"Російська агресія проти України ставить усі європейські країни перед вибором та змушує до дій. Серед усього широкого спектра заходів, які вже вживаються, є ще один спосіб протистояти цій жахливій війні та запобігти новим. Країни ЄС можуть і навіть повинні переглянути свою політику та правила щодо надання громадянства ЄС громадянам РФ", - ідеться в петиції.



За словами авторів документа, громадянство країн Євросоюзу в росіян загрожує безпеці й добробуту ЄС. Вони наголосили, що громадяни мають не тільки права, але й обов'язки перед державою, а Конституція РФ вимагає захищати Росію, однак її "оборона" передбачає геноцид інших народів, масове вбивство мирних мешканців, знищення цивільної інфраструктури й домогосподарств.



"Росія вже не вперше починає війну, прикриваючись бажанням захистити права своїх громадян за межами Росії. Вони продовжують використовувати російських громадян, які проживають за кордоном, як привід для просування насильства та свого агресивного геополітичного порядку денного. Вони приносять свій "захист" навіть тим, хто ніколи не просив "захисту"", - зауважили бізнесмени.



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