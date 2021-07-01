"Євросолідарність", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроект для боротьби з "зеленою" олігархією

Про це представники політитчних сил повідомили під час брифінгу у парламенті. Відповідний проєкт закону можна подивитися за посиланням.



За словами автора законопроекту, народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Миколи Княжицького, законопроект від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.



"Суть законопроекту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом хто не є. Не маючи повноважень проводити розслідування, належачи до однієї політичної сили. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроекту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили", – наголосив Княжицький.



"Які ж наслідки будуть для олігархів, як вони прописані в цьому законопроекті? Наслідок один – вони не мають права брати участь у приватизації. Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш щоб тебе не призначили олігархом – іди домовляйся; не хочеш – не приватизуєш", – застерігає Микола Княжицький.



"Ми подали альтернативний законопроект. І я вдячний колегам з "Батьківщини", "Голосу", які його підписали. В нашому законопроекті абсолютно чітко вимагається від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підлягають під спеціальну процедуру яку проводить і контролює НАЗК. Ми для того і створили антикорупційні органи, щоб надати їм повноваження боротися і з корупцією і з олігархатом.



"Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об’єктивну позицію, щоб ми знали, за чий кошт вони фінансуються, хто за цими телевізійним каналами стоїть. Щоб не мали вони права під доглядом авторитетних громадських організацій промивати мізки українським громадянам", – наголошує Княжицький.



"Команда "Батьківщини" проти того, щоб олігархат керував державою. Ми долучилися до підготовки альтернативного законопроекту, бо вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр хто олігарх, а хто не олігарх. Бо таким чином ті, хто належать до цієї категорії, уникнуть реальної відповідальності", – говорить народний депутат Михайло Цимбалюк.



"Ми за те, щоб було ефективне антимонопольне законодавство, ефективна робота правоохоронних органів і нарешті відбулася судова реформа, бо саме суд може визначати ці категорії громадян. Ми за те, щоб НАЗК вела реєстр, і ми очікуємо цивілізованої, фахової дискусії в сесійній залі, щоб законопроект був збалансований і став тим законом, який став на сторожі тих процесів, які сьогодні відбуваються. Бо насправді олігархи сьогодні є і монополістами, і тими хто впливає на політику держави. Такий законопроект має врахувати європейський та американський досвід, які мають ефективне законодавство, що стоїть на сторожі держави і народу", – переконаний Цимбалюк.



"Фракція "Голос" підтримує боротьбу з олігархами і у зв’язку з цим ми підписали законопроект наших колег з "Європейської Солідарності" і подали ряд наших ініціатив щодо безпосередніх змін до антимонопольного законодавства, до податкового. Тому що ми вважаємо, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами. Ми вважаємо, що той законопроект, який поданий президентом, він якраз і не визнає олігархами тих, хто є дійсно олігархами в цій країні", – наголосив представник "Голосу" Роман Костенко.



"Ми пропонуємо зробити такий закон, який справді позбавить Україну і олігархату, і корупції, і впливу цих людей на політику, політичні процеси, незаконного впливу на засоби масової інформації, на незаконне збагачення. Ми пропонуємо карати тих людей, які порушують українське законодавство. Сподіваємося і на підтримку суспільства, і на підтримку зали", – резюмує Княжицький.