Facebook почав питати користувачів про екстремістів у оточенні

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Business,

"Чи не відчуваєте ви занепокоєння щодо того, що хтось із ваших знайомих стає екстремістом?" - йдеться у запитах соціальної мережі, що з’являються у деяких користувачів.

Cоцмережа інформує, що таким чином компанія дбає про те, аби запобігти проявам екстремізму на своїй платформі.

Речник компанії Facebook Енді Стоун заявив, що мережа застосовує додаткові заходи у межах боротьби з насильницьким екстремізмом.

"Цей тест є частиною масштабнішої роботи щодо оцінки, як забезпечити ресурси та підтримати людей, які, можливо, постраждали від екстремістського контенту чи зазнали впливу, або можуть знати когось, хто перебуває у групі ризику", - сказав Стоун.

У компанії наголошують, що окремі групи користувачів намагаються використовувати соціальні мережі для того, щоби маніпулювати іншими.