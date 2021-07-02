Facebook почав питати користувачів про екстремістів у оточенні
Користувачі Facebook почали отримувати запити від соціальної мережі про те, чи немає у їхньому оточенні екстремістів
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Business,
"Чи не відчуваєте ви занепокоєння щодо того, що хтось із ваших знайомих стає екстремістом?" - йдеться у запитах соціальної мережі, що з’являються у деяких користувачів.
Cоцмережа інформує, що таким чином компанія дбає про те, аби запобігти проявам екстремізму на своїй платформі.
Речник компанії Facebook Енді Стоун заявив, що мережа застосовує додаткові заходи у межах боротьби з насильницьким екстремізмом.
"Цей тест є частиною масштабнішої роботи щодо оцінки, як забезпечити ресурси та підтримати людей, які, можливо, постраждали від екстремістського контенту чи зазнали впливу, або можуть знати когось, хто перебуває у групі ризику", - сказав Стоун.
У компанії наголошують, що окремі групи користувачів намагаються використовувати соціальні мережі для того, щоби маніпулювати іншими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе