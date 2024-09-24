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Полтавський ГЗК прокоментував заяву Офісу генпрокурора і не погоджується з викладеними обвинуваченнями

24 вересня, 2024 вiвторок
16:39
Ferrexpo На фото: машини на підприємстві Ferrexpo

Полтавський ГЗК оприлюднив відповідь на заяву Офісу генерального прокурора від 24 вересня 2024 року щодо завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток та збут корисних копалин на суму 380 мільйонів гривень

Зміст

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", яке є дочірнім підприємством групи Ferrexpo, що пройшла лістинг на основному майданчику Лондонської фондової біржі надало відповідь на заяву Офісу генерального прокурора (ОГП) від 24 вересня 2024 року щодо завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток та збут корисних копалин на суму 380 мільйонів гривень.

У червні 2023 року Державне бюро розслідувань (ДБР), спільно зі Службою безпеки України (СБУ) та ОГП, висунуло підозри чотирьом посадовим особам Полтавського ГЗК — трьом представникам топменеджменту та керівнику одного з департаментів. 

Проти чотирьох посадовців Полтавського ГЗК висунуто обвинувачення у тому, що в період з 2019 по 2021 роки вони організували злочинне угруповання з метою незаконного продажу нефракційного відсіву щебеневої сировини на суму 380 мільйонів гривень, чим нібито нанесли збитки державі на цю ж суму. Слідство стверджує, що підприємство не мала відповідного дозволу на видобуток щебеневої сировини, продавала її за заниженими цінами, і що це робилося для особистого збагачення менеджерів.

Позиція підприємства

Полтавський ГЗК категорично не погоджується з викладеними обвинуваченнями, зважаючи на наступні аргументи:

  • Підприємство не займалося видобутком або продажем щебеню. Полтавський ГЗК веде діяльність згідно із затвердженим державними органами проєктом розробки родовища та має відповідні дозволи на видобуток залізної руди, яку і добуває, переробляє та збагачує відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Підприємство не видобувало інших корисних копалин, не зазначених у дозволі.

  • Нефракційний відсів не є корисною копалиною. Під час переробки корисної копалини, процесу сухої магнітної сепарації, підприємство отримувало побічний продукт – нефракційний відсів, який слідство називає “щебінь”.  

  • Полтавський ГЗК діяв згідно з Кодексом України про надра, який зобов'язує надрокористувачів раціонально використовувати надра. З 1978 року нефракційний відсів збувався підприємством і використовувався покупцями для різноманітних цілей: від підсипки доріг у карʼєрах до засипки ям та облаштування паркових зон. Багато підприємств, зокрема і державних, купували відсів у Полтавського ГЗК. Ці заходи дозволяли підвищити ефективність використання природних ресурсів при одночасному захисті та збереженні навколишнього природного середовища. До 2021 року підприємство не мало жодних застережень щодо продажу відсіву третім сторонам. 

  • Ціна збуту продукції регулюється принципом свободи договору. Згідно із чинним законодавством України, два суб’єкти господарювання вільні у погодженні усіх умов договору. Те, що на думку слідтсва ціна реалізації є нижчою, не є кримінальним правопорушенням. Полтавський ГЗК продавав нефракційний відсів підприємству, яке орендувало складські потужності на території комбінату, також у дану ціну не входив чинник доставки. Це підприємство на своїх потужностях збагачувало відсів, фракціювало, виготовляло щебенево-піщані суміші, які збувало різноманітним споживачам в Україні. 

  • У слідства відсутні факти особистого збагачення підозрюваних представників топменеджменту. З отриманих за збут відсіву коштів підприємство сплачувало всі встановлені законодавством податки та збори. 

Підприємство також зазначає, що у заяві ОГП також міститься неправдива інформація про те, що Полтавський ГЗК нібито знаходиться під контролем "підсанкційного мільярдера-втікача". Це не відповідає дійсності, оскільки підприємство належить групі Ferrexpo, акції якої розміщені на Лондонській фондовій біржі. Серед акціонерів групи є інвестиційні фонди, фізичні та юридичні особи, проте жоден з них не має у власності більш як 50% акцій. 

"Полтавський ГЗК запевняє своїх партнерів, інвесторів і громадськість, що звинувачення, зокрема у привласненні коштів, є неправдивими та не мають підґрунтя. Підприємство діє прозоро, дотримуючись законодавства України та найкращих практик корпоративного управління, і повністю співпрацює зі слідством. Комбінат надає юридичну підтримку посадовим особам, щодо яких ведеться розслідування, і впевнене у їхній невинуватості", - йдеться у відповіді.

Про подальший розвиток ситуації буде повідомлено додатково.

 

Ferrexpo – це гірнича компанія зі штаб-квартирою в Швейцарії, активи якої розташовані в Україні, та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі, а також входить у FTSE All-Share. Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є важливим продуктом для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглекислого газу та підвищити продуктивність для металургів при перетворенні на сталь порівняно з більш поширеними формами заліза. Ferrexpo постачає продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків. Група має глобальну клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ferrexpo.com


 
Теги:
Офіс генпрокурора
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