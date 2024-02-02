Полтавський ГЗК заявляє про шахрайські дії щодо підприємства та незаконні спроби стягнути $125 млн

Лист адресований до Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, НАБУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Бізнес омбудсмена, Антикорупційних громадських організацій, Посольств країн G7 в Україні, Представництва ЄС в Україні, Європейської бізнес асоціації та ЗМІ.

"З Полтавського ГЗК намагаються через суд стягнути борг, якого на даний момент не існує. Цей борг виник понад 15 років тому і був сплачений ще в 2015 році, коли відповідні кошти були списані з рахунків Підприємства. Правомірність цього списання коштів в рахунок оплати боргів у червні 2022 року підтверджено рішенням Верховного Суду". Як з’ясувалось згодом, Фонд гарантування вкладів продав вже погашене Підприємством право вимоги до Полтавського ГЗК іншій компанії – ТОВ "Максі Капітал Груп". Директор цієї компанії є неодноразовим фігурантом низки кримінальних справ, які нині розслідують правоохоронні орга йдеться у оприлюдненій заяві.

Рішення про стягнення 4,7 мільярда гривень з Полтавського ГЗК було ухвалено 26 січня 2024 року Східним апеляційним господарським судом (м.Харків).

Представники підприємства звертають увагу, що так і не були спростовані докази ні про факт продажу неіснуючого боргу, ні про відсутність договорів, на основі яких цей борг начебто виник, а сам хід судового засідання свідчить про замовний характер винесеного рішення.

"Справу обсягом в 24 томи розглянуто в одному засіданні, яке тривало півтори години. Рішення винесла колегія суддів у складі головуючого Россолова В.В. та суддів Тихого П.В. (голови вищезгаданого суду у м.Харків) та Терещенко О.І. Дана колегія сформована буквально за годину до початку розгляду. Обговорення справи суддями в нарадчій кімнаті тривало менше 5 хвилин. Очевидно, що по факту справа повноцінно не розглядалась", - зазначено в зверненні.

"Полтавський ГЗК завжди дотримувався вимог законодавства. Ми залучили більше, ніж 1,5 мільярдів доларів США іноземних інвестицій в українську економіку, виробляємо продукцію, яка знана у всьому світі. Підприємство входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo plc, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Акціонерами є сотні найбільших світових іноземних інвесторів.

Ми вважаємо те, що відбувається з Полтавським ГЗК, злочином. Злочином не лише перед нашим підприємством, яке є одним з найбільших платників податків в Україні і одним із найбільших прямих та опосередкованих роботодавців країни, але яке під час активної війни намагаються знищити і довести до банкрутства. Це є злочином і перед країною, адже атака на публічну компанію, представлену на міжнародних біржах, надає іноземним інвесторам більш очевидний сигнал щодо відсутності захисту інвестицій в Україні, ніж всі виступи та обіцянки українських чиновників про інвестиційну привабливість країни", - йдеться у зверненні.

Адвокати Полтавського гірничо-збагачувального комбінату подали касаційну скаргу на рішення Східного апеляційного господарського суду.

"Ми переконані, що цю аферу мають розслідувати правоохоронні та антикорупційні органи, оскільки в ній очевидні ознаки економічного злочину з боку посадовців ФГВФО і суддів. Схема зі стягненням 4,7 мільярда гривень є ще однією ланкою у цілеспрямованому пресингу на український бізнес та на ефективно працюючі підприємства, які в умовах війни з росією дають роботу мільйонам українців і платять мільярдні податки до бюджету.

У разі, якщо Полтавський ГЗК та його материнська компанія Ferrexpo plc не знайдуть правосуддя в Україні, то іноземні інвестори звертатимуться до міжнародних судових та арбітражних інстанцій відповідно до угод про взаємний захист іноземних інвестицій з Великобританією та Швейцарією", - резюмує Полтавський ГЗК.

Полтавський ГЗК входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo (Великобританія), що котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі.