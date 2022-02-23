Financial Times: Порошенко закликав союзників запровадити жорсткі санкції проти Путіна та його оточення

Про це він заявив журналістам британського видання Financial Times.

"Окрім зосередження уваги на своїй обороні, Київ закликав запровадити західні санкції як стримуючий фактор для майбутньої російської агресії", – йдеться у публікації FT.

"Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, заявив Financial Times, що дії Росії «штовхають світ на межу нової світової війни". Тому він закликав Захід «негайно ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення». За його словами, це стосується Ради безпеки Росії, її олігархів та членів обох палат парламенту", – пише видання.

"США, Велика Британія та ЄС вчора ввели нові санкції проти Росії у відповідь на її рух на Донбас, включаючи зупинення процесу затвердження газопроводу «Північний потік - 2» для доставки російського газу до Європи", – йдеться у публікації.