Fоrbes розірвав угоду про продаж з мільярдером Расселом, за яким міг стояти олігарх з РФ Мусаєв
Акціонери Forbes Global Media Holdings оголосили про розірвання угоди про продаж медіахолдингу групі інвесторів на чолі з американським мільярдером Остіном Расселом
Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Forbes.
Зазначається, що материнська компанія Integrated Whale Media 21 листопада вранці розірвала угоду про продаж Forbes Global групі інвесторів під керівництвом Остіна Рассела.
У травні 2023 року засновник компанії Luminar Technologies Остін Рассел та Integrated Whale Media Investments з Гонконгу оголосили, що уклали угоду щодо придбання 82% акцій Forbes Global Media Holdings.
У жовтні видання Washington Post повідомило про можливу участь в угоді про придбання Forbes Global російського олігарха Магомеда Мусаєва. Видання посилалося на відео та аудіозаписи, на яких нібито бізнесмен з РФ розповідав, що саме він був покупцем медіахолдингу, а формально все оформили на Рассела. Сам американський мільярдер заперечував присутність російського капіталу в консорціумі, що брав участь в угоді.
У жовтні закриття угоди на $800 млн було призупинене на два тижні, після того, як Рассел не дотримався встановленого на 1 листопада дедлайну.
За даними Forbes Остін Рассел має статки в $1,6 млрд.
- 23 жовтня Forbes Ukraine опублікували заяву, в якій заперечив угоду з придбання медіагрупи Магомедом Мусаєвим.
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