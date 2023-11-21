Fоrbes розірвав угоду про продаж з мільярдером Расселом, за яким міг стояти олігарх з РФ Мусаєв

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Forbes.

Зазначається, що материнська компанія Integrated Whale Media 21 листопада вранці розірвала угоду про продаж Forbes Global групі інвесторів під керівництвом Остіна Рассела.

У травні 2023 року засновник компанії Luminar Technologies Остін Рассел та Integrated Whale Media Investments з Гонконгу оголосили, що уклали угоду щодо придбання 82% акцій Forbes Global Media Holdings.

У жовтні видання Washington Post повідомило про можливу участь в угоді про придбання Forbes Global російського олігарха Магомеда Мусаєва. Видання посилалося на відео та аудіозаписи, на яких нібито бізнесмен з РФ розповідав, що саме він був покупцем медіахолдингу, а формально все оформили на Рассела. Сам американський мільярдер заперечував присутність російського капіталу в консорціумі, що брав участь в угоді.

У жовтні закриття угоди на $800 млн було призупинене на два тижні, після того, як Рассел не дотримався встановленого на 1 листопада дедлайну.

За даними Forbes Остін Рассел має статки в $1,6 млрд.