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Ексклюзив

Формуючі операції перегруповують ворога так, як нам треба, - військовий експерт Самусь

25 травня, 2023 четвер
14:55
Війна з Росією ЗСУ, РСЗВ

Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, зазначив що дії Сил спеціальних операцій на різних напрямках впливають на переформатування військ противника

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про формуючі операції, які передують рішучій операції у нашій доктрині, то вони вже йдуть не перший тиждень. По-перше, ми бачимо дії ССО на різних напрямках, а це ті фактори, які впливають на переформатування ворога, і він починає перегруповуватися, як нам треба. Звісно, якщо відстежувати та робити статистику, то йдуть постійні удари, у тому числі й з використанням далекобійних ракет Storm Shadow по ворожих місцях скупчення особового складу, зберігання боєприпасів, нафтопродуктів, командних пунктах, також знищення логістики противника – це все формуючи операції", - зауважив військовий експерт.

Михайло Самусь додав стосовно ситуації під Бахмутом та у самому місті, що це також елемент формуючих операцій. Очевидно, що ворог вимушений концентрувати величезні сили саме на цьому напрямку. До того ж зараз начебто почався вивід чи перегрупування військ ПВК Вагнера, замість них там мають звідкись з'явитися кілька тисяч військових регулярних сил. А це кілька батальйонно-тактичних груп, які російська армія має зняти з інших напрямків і перевести під Бахмут, аби не допустити обвалу фронту. Зараз українська армія створила дуже небезпечну ситуацію для росіян під Бахмутом, коли на флангах та панівних висотах нависають українські сили, а у самому місті, хоча не на 100%, поки є вагнерівці, які наче мають звідти вийти.

"Те саме можу сказати й про Бєлгородську область, де відбулася абсолютно ідеальна операція ССО, особливо в інформаційно-психологічному компоненті. Якщо подивитися, як світовий інформаційний простір відреагував на цю ситуацію, то можу сказати, що це на 300% виконане завдання. Виявилося, що весь кордон РФ з Україною - голий, там немає військ й можна проходити групами, окремими підрозділами та їздити на БТРах. Щоб Росії забезпечити захист на кордоні та його перекрити, потрібно розмістити на цих територіях кілька десятків тисяч військовослужбовців різних відомств. А де взяти їм ці війська? Знову ж таки, вони будуть зніматися з півдня, Донбасу і так далі. Я впевнений, так працює колись радянська, а зараз російська військова бюрократія, – будуть знімати з найнебезпечніших ділянок та відправляти у Бєлгородську чи Курську області", - прокоментував Самусь.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • 24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що події на Бєлгородщині змусили військове керівництво РФ замислитись стосовно перегрупування своїх сил, які воюють в Україні
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
ССО
Донеччина
Бахмут
Бєлгород
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