"Функція гаранта Конституції місцями провисає": аналітик про скасування зустрічі Зеленського з Бербок

Про це він заявив у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Те, що не зустрівся президент з міністеркою закордонних справ Німеччини - у нас міністр Кулеба. Я переконаний, що їхнє спілкування, яке відбулося було надзвичайно насиченим і більш продуктивним, змістовним і фаховим, ніж би це була зустріч з Зеленським, але якщо вона анонсована, то вона мала б бути проведена. Тим більше в Україні ще знаходиться низка глав МЗС країн-членів ЄС та НАТО. Мені здається, в тим умовах, коли ми просимо від ЄС багато речей, коли нам потрібна і макрофінансова допомога, ми просимо зброю в Німеччини, санкції. Значить, необхідно знайти в будь-якому важкому графіку по 5 хвилин, але зустрітися з кожним міністром", - сказав Юсов.



За його словами, це потрібно для того, щоб демонструвати позицію українців, тому що, ми єдині в готовності протистояти агресору.



"Є ще народна димломатія, парламентська дипломатія, є культурна і громадянська дипломатія і ми всі повинні ці важелі застосовувати, враховуючи, що пряма функція гаранта Конституції у нас місцями провисає. Я думаю, що світові лідери розуміють, що мова йде не про Зеленського і не в їхніх правилах ображатися, є речі, які потрібно перетерпіти і не дати вийти за межі колії якоїсь. Як тільки бачать, що таке "сповзання" відбувається, одразу вмикається серйозна артилерія. Приїзд Джонсона до Києва - саме така історія. Коли він скасував візит до Японії, щоб роз'яснити Зеленському якісь питання", - підсумував аналітик.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрічатиметься із президентом України Володимиром Зеленським під час її дводенного візиту до Києва.