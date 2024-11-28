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Головна Війна з Росією У Часовому Яру і Кураховому понад 920 людей відмовилися від евакуації, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

У Часовому Яру і Кураховому понад 920 людей відмовилися від евакуації, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

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Наразі у Часовому Яру залишаються 302 цивільні особи, а у Кураховому – 625, які відмовилися від евакуації

Зміст

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Укрінформ.

"За інформацією місцевих органів влади, у Часовому Яру ще перебувають 302 особи – це люди, які відмовилися від евакуації. По Кураховому – у місті на сьогодні перебуває 625 осіб, дітей та осіб похилого віку немає", - повідомив Волошин.

Він також зауважив, що в містах була проведена примусова евакуація, втім деякі люди категорично відмовилися виїжджати.

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Волошин наголосив, що присутність цивільних заважає Силам оборони проводити військові операції. Окрім цього, ці люди наражають себе на небезпеку з огляду на постійні артилерійські та мінометні обстріли.

  • Раніше повідомлялося, що на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються близько 321 тисячі цивільних людей, попри оголошену обов'язкову евакуацію.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Донеччина
Часів Яр
Курахове
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