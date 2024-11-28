Що чекати від обраного Трампом спеціального представника в Україні та Росії та як Північна Корея розширює збройовий завод, який виробляє ракети для Росії. Акценти світових ЗМІ 28 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 листопада.

Вибір Трампа на посаду представника України та Росії сприяє переговорам для припинення війни

Кіт Келлог, Фото: gettyimages

Дональд Трамп заявив, що обрав Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії, щоб виконати головну передвиборчу обіцянку щодо припинення війни між двома країнами.

У The Washington Post пишуть, що Келлог, генерал-лейтенант у відставці, був керівником апарату Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа. Він також працював радником з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса і деякий час виконував обов’язки радника з національної безпеки Трампа.

Келлог обіймав посаду співголови Центру американської безпеки в America First Policy Institute, консервативного аналітичного центру, який підтримує Трампа. У цій ролі Келлог був співавтором квітневого звіту про війну, в якому виступав за "офіційну політику США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів".

"Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню або мирної угоди. Проте майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з Росією", - йдеться у звіті.

У 2022 році Келлог приєднався до коаліції консервативних груп, підписавши лист до законодавців із закликом відкласти розгляд нового великого пакета допомоги Україні. У листі, який отримав The Washington Post, Келлог та інші застерігали, що ще один законопроєкт про допомогу Україні "збільшить наш і без того значний державний борг і бюджетний дефіцит".

Американські журналісти зауважують, що війна в Україні є чимось особистим для родини Келлога. Його дочка є президентом організації, яка надає допомогу цивільним і повертає на батьківщину останки американських бійців-добровольців, загиблих у боях.

Разом з тим, у The Guardian зазначили , що р ання реакція на потенційне підтвердження Келлога була прохолодною. Один із аналітиків безпеки у Вашингтоні анонімно висловився про призначення, зазначивши, що це "не жахлива, але й не дивовижна подія".

Зокрема, колишній посол України в США Олег Шамшур зазначив, що песимістично дивиться на можливе призначення Келлога.

"Наскільки я розумію, він повністю приймає логіку "мирного плану" Трампа, викладеного обраним віце-президентом Джей Ді] Венсом", — сказав Шамшур, маючи на увазі підтримку Венсом передачі української території Росії та відкидання планів приєднання України до НАТО.

Північна Корея розширює виробництво зброї для Росії

У CNN пишуть, що Москва і Пхеньян поглибили свої військові зв’язки до рівня, небаченого з часів холодної війни, зокрема погодившись на угоду про взаємну оборону на початку цього року та відправивши північнокорейські війська для допомоги у боротьбі проти України.

Тепер нові супутникові зображення показують, що Північна Корея розширює об’єкт у Хамхунг, де розташований збройовий завод, який виробляє ракети, що Росія використовує проти України. Тут будують другу будівлю для складання ракет, а також додаткове житло для робітників.

Схоже, що Північна Корея також збільшує чисельність робочої сили на об’єкті, сказав науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Сем Лейр CNN на основі свого аналізу зображень, зроблених у жовтні супутниковою фірмою Planet Labs.

"Одразу за охоронним периметром фабрики ми бачимо нові житлові будинки, які зводяться", - говорить фахівець.

Нова будівля для складання ракет приблизно на 60-70% більша за початкову будівлю. Фабрика є частиною машинного комплексу Ryongsong, який також виробляє такі товари, як снаряди для реактивних систем залпового вогню для північнокорейської армії.