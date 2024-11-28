Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Що чекати від обраного Трампом спеціального представника в Україні та Росії та як Північна Корея розширює збройовий завод, який виробляє ракети для Росії. Акценти світових ЗМІ 28 листопада
Огляд

Що чекати від обраного Трампом спеціального представника в Україні та Росії та як Північна Корея розширює збройовий завод, який виробляє ракети для Росії. Акценти світових ЗМІ 28 листопада

Ірина Запотічна
28 листопада, 2024 четвер
11:12
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – Трамп виконує обіцянку щодо припинення війни, обираючи представника, і як Москва та Пхеньян поглиблюють військові зв’язки, розширюючи виробництво зброї для війни в Україні

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 листопада.

Вибір Трампа на посаду представника України та Росії сприяє переговорам для припинення війни

Кіт Келлог

Кіт Келлог, Фото: gettyimages

Дональд Трамп заявив, що обрав Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії, щоб виконати головну передвиборчу обіцянку щодо припинення війни між двома країнами.

У The Washington Post пишуть, що Келлог, генерал-лейтенант у відставці, був керівником апарату Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа. Він також працював радником з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса і деякий час виконував обов’язки радника з національної безпеки Трампа.

Келлог обіймав посаду співголови Центру американської безпеки в America First Policy Institute, консервативного аналітичного центру, який підтримує Трампа. У цій ролі Келлог був співавтором квітневого звіту про війну, в якому виступав за "офіційну політику США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів".

"Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню або мирної угоди. Проте майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з Росією", - йдеться у звіті.

У 2022 році Келлог приєднався до коаліції консервативних груп, підписавши лист до законодавців із закликом відкласти розгляд нового великого пакета допомоги Україні. У листі, який отримав The Washington Post, Келлог та інші застерігали, що ще один законопроєкт про допомогу Україні "збільшить наш і без того значний державний борг і бюджетний дефіцит".

Американські журналісти зауважують, що війна в Україні є чимось особистим для родини Келлога. Його дочка є президентом організації, яка надає допомогу цивільним і повертає на батьківщину останки американських бійців-добровольців, загиблих у боях.

Разом з тим, у The Guardian зазначили, що рання реакція на потенційне підтвердження Келлога була прохолодною. Один із аналітиків безпеки у Вашингтоні анонімно висловився про призначення, зазначивши, що це "не жахлива, але й не дивовижна подія". 

Зокрема, колишній посол України в США Олег Шамшур зазначив, що песимістично дивиться на можливе призначення Келлога.

"Наскільки я розумію, він повністю приймає логіку "мирного плану" Трампа, викладеного обраним віце-президентом Джей Ді] Венсом", — сказав Шамшур, маючи на увазі підтримку Венсом передачі української території Росії та відкидання планів приєднання України до НАТО.

Північна Корея розширює виробництво зброї для Росії

У CNN пишуть, що Москва і Пхеньян поглибили свої військові зв’язки до рівня, небаченого з часів холодної війни, зокрема погодившись на угоду про взаємну оборону на початку цього року та відправивши північнокорейські війська для допомоги у боротьбі проти України.

Тепер нові супутникові зображення показують, що Північна Корея розширює об’єкт у Хамхунг, де розташований збройовий завод, який виробляє ракети, що Росія використовує проти України. Тут будують другу будівлю для складання ракет, а також додаткове житло для робітників.

Схоже, що Північна Корея також збільшує чисельність робочої сили на об’єкті, сказав науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Сем Лейр CNN на основі свого аналізу зображень, зроблених у жовтні супутниковою фірмою Planet Labs.

"Одразу за охоронним периметром фабрики ми бачимо нові житлові будинки, які зводяться", - говорить фахівець.

Нова будівля для складання ракет приблизно на 60-70% більша за початкову будівлю. Фабрика є частиною машинного комплексу Ryongsong, який також виробляє такі товари, як снаряди для реактивних систем залпового вогню для північнокорейської армії.

Цього року Росія випустила по Україні близько 60 північнокорейських ракет KN-23 (Hwasong-11A). Удари з використанням північнокорейських ракет цього року вбили щонайменше 28 людей, ще 213 отримали поранення, повідомив CNN минулого тижня генеральний прокурор України.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Європа
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Військові новини
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела
Автор Зоя Казанжи
27 листопада, 2024 середа
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
12:11
розстріл українських полонених
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі
12:01
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла, запроваджені через атаку РФ
12:00
OPINION
Пропозиції Келлога: "корейський сценарій"
11:50
електроенергія
Внаслідок ранкової атаки РФ пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах: ситуація в енергосистемі 28 листопада
11:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 листопада: гривня продовжує слабшати щодо євро та долара
11:39
Володимир Путін
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
11:23
Щоденник вбитого росіянами в окупації письменника Вакуленка видали в Польщі
11:21
Володимир Зеленський
"Системи ППО необхідні зараз в Україні, а не на базах зберігання": Зеленський про масовану атаку РФ по енергооб’єктах
11:21
Оновлено
наслідки обстрілу
РФ атакувала Україну зранку 28 листопада: є поранені
11:02
ППО
Сили ППО знищили 79 ракет і 35 безпілотників РФ
10:49
Польща виділила $700 млн на будівництво заводу з виробництва боєприпасів
10:45
Оновлено
електроенергія, відключення
Укренерго оновило графіки вимкнення світла 28 листопада
10:33
Рустем Умєров
Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
10:00
OPINION
Волинська трагедія: геноцид чи антиколоніальне повстання?
10:00
Партнерський матеріал
Як діяти у випадку застосування сили працівниками ТЦК: пояснення адвокатки
09:59
Шойгу Пєсков
Ядерна парасолька РФ насамперед захищає країни ОДКБ, - Шойгу
09:51
Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зніметься в українському серіалі про війну "Невимовне"
09:29
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
"Точно не буде": військовий експерт Жмайло про можливість повного блекауту
09:15
Дональд Трамп
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
09:04
поїзд в Карпатах
Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці
08:45
Огляд
росія, санкції
Які антиукраїнські наративи просувала російська пропаганда в Європі в листопаді
08:44
Інфографіка
втрати росіян
Танк, 45 дронів і 1220 військових: втрати РФ за добу в Україні
08:19
Донецька область
Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини
08:19
Ексклюзив
Куп'янськ
Якщо росіяни закріпляться на правому березі Осколу, матимуть можливість брати Куп’янськ в оточення, - депутат Харківської облради Скорик
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 157 боєзіткнень: РФ майже 4800 разів завдала ударів по Україні
08:00
Партнерський матеріал
Відбудова та модернізація України: як ЄС посилює спроможності професійно-технічної освіти
08:00
OPINION
Як Путін потрапив у пастку вічної війни
07:50
Оновлено
безпілотник, дрон
У Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку безпілотників
07:35
Анонс
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Динамо" - "Вікторія Плзень": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
07:35
імітація ядерного вибуху
Дозвіл Україні бити переданою зброєю по РФ не збільшив ризик ядерного удару Путіна, - розвідка США
07:27
діти
В Україні послугою "муніципальна няня" користуються 1877 родин
07:12
снігопад
У Південній Кореї стався найсильніший снігопад за 117 років: загинуло 4 людини
06:54
Особи з інвалідністю
Від початку вторгнення РФ в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тис., - Жолнович
06:38
радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин
Радник президента Литвин прокоментував заклик США знизити мобілізаційний вік
06:25
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 14 кораблів, з них 4 ракетоносії
05:54
РФ вислала двох німецьких журналістів через нібито заборону на роботу в Німеччині пропагандистів "Першого каналу"
03:49
Джо Байден
Адміністрація Байдена готує для України пакет військової допомоги на $725 млн, - Reuters
02:46
Донецька область
На Донеччині попри обов'язкову евакуацію залишаються близько 321 тис. людей
02:05
Telegram логотип
Скаутська організація "Пласт" відмовилась від використання Telegram
01:36
На Харківщині оголосили підозру в недбалості матері, 4 дитини якої загинули в пожежі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV