Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Кубок України: результати усіх матчів 2-го попереднього раунду

Кубок України: результати усіх матчів 2-го попереднього раунду

Дмитро Марценишин
12 серпня, 2024 понедiлок
23:24
Футбол Металіст 1925 - Полтава, Кубок України

У понеділок, 12 серпня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України з футболу

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Кубок України

2-й попередній етап

12 серпня

"Пробій" - "Куликів" 2:2 (4:3, пен)

Голи: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 - Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67

"Металіст 1925" - "Полтава" 5:3

Голи: Овусу, 31, Арі, 68, 104, Стень, 117 - Місюра, 44 (авт.), Стрельцов, 66, Плахтир, 71, Червінський, 83

"Чернігів" - "Вікторія" 0:1

Гол: Євпак, 33

Нереалізований пенальті: Машталір, 57 ("Вікторія")

"Прикарпаття" - "Буковина" 0:1

Гол: Гірний, 53

"Поділля" - ЮКСА 0:1

Гол: Дебелко, 31

"Скала 1911" - "Минай" 1:3

Голи: Лук'янченко,41 - Прокопчук, 12, Гунічєв, 48, 73

13 серпня

12:00 "Кудрівка" - "Лівий берег"

13:00 "Олімпія" - "Гірник Спорт"

Теги:
Спорт
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Автор Ірена Моляр
12 серпня, 2024 понедiлок
Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку
Запорізька АЕС
Автор Катерина Єсікова
12 серпня, 2024 понедiлок
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
Автор Андрій Нестеренко
12 серпня, 2024 понедiлок
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.75
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
23:55
Олександр Шовковський
Шовковський розповів про кадрові проблеми "Динамо" перед грою з "Рейнджерс"
23:08
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Олександрія" перемогла ЛНЗ, "Шахтар" програв "Поліссю": Результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
22:55
Полярне сяйво
Американські космічні синоптики прогнозують полярне сяйво по усій Північній півкулі
22:28
Дональд Трамп
"Вони хочуть змусити мене замовкнути": Трамп опублікував перші за рік пости в соцмережі Х
22:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Вже Україна буде висувати власні вимоги": військовий експерт Снєгирьов про операцію у Курській області
22:11
Ексклюзив
випічка хліба
Нам слід звикати до нових цін на хліб і на інші продукти, - голова ГС "Борошномели України"
21:58
Арешт
У Британії за участь у масових заворушеннях заарештували 12-річного хлопця
21:26
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон може стати головним редактором газети The Daily Telegraph, - Sky News
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
20:44
Ексклюзив
ЗСУ
Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:29
Оновлено
Олександр Хейл
ВАКС обрав запобіжний захід щодо ексзаступника міністра енергетики Хейла
20:25
Ексклюзив
ЄСПЛ
Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун
20:01
OPINION
Оксана Забужко
Духовним патроном Курської операції варто визнати Мазепу
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА
19:59
міни, замінований пляж
В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили
19:53
Ексклюзив
ЗСУ
"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ
19:51
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
19:10
Резерв+
В Україні планують запровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+
19:07
Казино
Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією
18:59
Greenpeace
Greenpeace закликав МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі на ЗАЕС
18:51
Держспецзв'язку попереджає про масову розсилку шкідливого програмного забезпечення від імені СБУ
18:41
Володимир Зеленський
Операція на Курщині, повернення полонених: Зеленський провів засідання Ставки
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:19
ЗСУ, зброя, Міноборони
СБУ: РФ може інсценувати злочини проти цивільних Курщини, щоб звинуватити в них Україну
18:03
OPINION
Костянтин Корсун
Чому нічого схожого на Дію немає у країнах розвинутої демократії
17:52
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
Акторка Джеймі Лі Кертіс стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва
17:46
Анонс
KyivBookFest
Другий KyivBookFest оголосив програму 
17:41
Оновлено
Курська область
Влада РФ заявила, що на Курщині ЗСУ контролюють 28 населених пунктів, DeepState пише про 44
17:33
Анонс
Шефест 2024 - афіша фестивалю
Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю
17:30
Ексклюзив
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
ОСУВ "Таврія": росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика
17:29
Херсон
ООН відкриє офіс у Херсоні
17:22
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
17:02
Селін Діон
"Не було дозволено": Селін Діон розкритикувала використання її пісні на передвиборчому мітингу Трампа
17:01
Олександр Лукашенко
У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
16:52
на фото: Себастьєн Лекорню
Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили
16:32
СБУ затримала "підпільного" представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України
16:21
Гвен Стефані
Співачка Гвен Стефані отримала травму і скасувала концерт у США
16:20
Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Лукашенко демонструє, наскільки складно Путіну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV