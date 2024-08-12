Кубок України: результати усіх матчів 2-го попереднього раунду
У понеділок, 12 серпня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Кубок України
2-й попередній етап
12 серпня
"Пробій" - "Куликів" 2:2 (4:3, пен)
Голи: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 - Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67
"Металіст 1925" - "Полтава" 5:3
Голи: Овусу, 31, Арі, 68, 104, Стень, 117 - Місюра, 44 (авт.), Стрельцов, 66, Плахтир, 71, Червінський, 83
"Чернігів" - "Вікторія" 0:1
Гол: Євпак, 33
Нереалізований пенальті: Машталір, 57 ("Вікторія")
"Прикарпаття" - "Буковина" 0:1
Гол: Гірний, 53
"Поділля" - ЮКСА 0:1
Гол: Дебелко, 31
"Скала 1911" - "Минай" 1:3
Голи: Лук'янченко,41 - Прокопчук, 12, Гунічєв, 48, 73
13 серпня
12:00 "Кудрівка" - "Лівий берег"
13:00 "Олімпія" - "Гірник Спорт"
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