Футбол наживо. "Карпати" (Львів) – "Буковина" (Чернівці) о 17:00

Трансляцію розпочнеться о 16:30 з передматчевої студії зі стадіону. Саме ж протистояння на стадіоні "Україна" розпочнеться о 17:00.

У попередньому турі "зелено-білі" продовжили переможну ходу і у непростому поєдинку перемогли на виїзді тернопільську "Ниву". Долю зустрічі вирішив єдиний гол Амбросія Чачуа, забитий на 81-й хвилині. Варто відзначити і той факт, що воротар "Карпат" Роман Льопка знову зберіг ворота на замку і не пропустив.

Минулої неділі записала до активу перший зароблений бал "Буковина". Після стартової поразки від "Епіцентру" (1:2), команда із Чернівців приймала вдома вишгородський "Діназ". Голів у цьому матчі не забивали.

У сезоні 2021/2022 "Карпати" та "Буковина" виступали у групі "А" Другої ліги. Чернівецька команда набрала 23 очки у 17 поєдинках і на момент дострокової зупинки чемпіонату йшла на 9-й сходинці. Цікаво, що востаннє недільні суперники зустрічалися 11 вересня 2021-го – рівно за рік до чергового поєдинку. Тоді у Чернівцях "леви" перемогли 2:1 завдяки голам Владислава Приймака та Амбросія Чачуа. За господарів відзначився Артур Орнат.

Матч відбудеться без глядачів.

Перша ліга, група "А", сезон 2022/2023. 3 тур

"Карпати" (Львів) – "Буковина" (Чернівці)

11 вересня. Початок – 17:00. Львів. Стадіон "Україна"

Арбітр – Олег Когут (Тернопіль)

Асистенти арбітра: Владислав Дрикін (Рівне) та Володимир Алавук (Київ)

Четвертий арбітр – Тарас Козак (Львівська область)

Спостерігач арбітражу – Ігор Овчар (Івано-Франківськ)

Трансляція – YouTube-канал "Espreso.TV"