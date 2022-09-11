Футбол наживо. "Карпати" (Львів) – "Буковина" (Чернівці) о 17:00
У неділю, 11 вересня, львівські "Карпати" прийматимуть вдома чернівецьку "Буковину". Ютуб-канал Espreso.tv покаже матч наживо
Трансляцію розпочнеться о 16:30 з передматчевої студії зі стадіону. Саме ж протистояння на стадіоні "Україна" розпочнеться о 17:00.
У попередньому турі "зелено-білі" продовжили переможну ходу і у непростому поєдинку перемогли на виїзді тернопільську "Ниву". Долю зустрічі вирішив єдиний гол Амбросія Чачуа, забитий на 81-й хвилині. Варто відзначити і той факт, що воротар "Карпат" Роман Льопка знову зберіг ворота на замку і не пропустив.
Минулої неділі записала до активу перший зароблений бал "Буковина". Після стартової поразки від "Епіцентру" (1:2), команда із Чернівців приймала вдома вишгородський "Діназ". Голів у цьому матчі не забивали.
У сезоні 2021/2022 "Карпати" та "Буковина" виступали у групі "А" Другої ліги. Чернівецька команда набрала 23 очки у 17 поєдинках і на момент дострокової зупинки чемпіонату йшла на 9-й сходинці. Цікаво, що востаннє недільні суперники зустрічалися 11 вересня 2021-го – рівно за рік до чергового поєдинку. Тоді у Чернівцях "леви" перемогли 2:1 завдяки голам Владислава Приймака та Амбросія Чачуа. За господарів відзначився Артур Орнат.
Матч відбудеться без глядачів.
Перша ліга, група "А", сезон 2022/2023. 3 тур
"Карпати" (Львів) – "Буковина" (Чернівці)
11 вересня. Початок – 17:00. Львів. Стадіон "Україна"
Арбітр – Олег Когут (Тернопіль)
Асистенти арбітра: Владислав Дрикін (Рівне) та Володимир Алавук (Київ)
Четвертий арбітр – Тарас Козак (Львівська область)
Спостерігач арбітражу – Ігор Овчар (Івано-Франківськ)
Трансляція – YouTube-канал "Espreso.TV"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе