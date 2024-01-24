"Шевченко мій хороший друг": ексфутболіст збірної Франції відмовився їхати на турнір в Москву

Про це повідомляє "Трибуна".

"Я був там кілька років тому до війни. Я не буду учасником турніру цього року. Тому що Шевченко мій хороший друг. І я підтримаю його на виборах", - заявив Себастьян Фрей стосовно своєї участі на турнірі в Москві.