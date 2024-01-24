"Шевченко мій хороший друг": ексфутболіст збірної Франції відмовився їхати на турнір в Москву
Колишній голкіпер збірної Франції та італійської "Фіорентини" Себастьян Фрей відмовився грати на "кубку легенд" у Москві
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я був там кілька років тому до війни. Я не буду учасником турніру цього року. Тому що Шевченко мій хороший друг. І я підтримаю його на виборах", - заявив Себастьян Фрей стосовно своєї участі на турнірі в Москві.
- 23 січня російське пропагандистське видання "Спорт-Експрес" назвало Фрея одним з учасників складу "збірної світу", яка зіграє в "кубку легенд" у Москві.
- Окрім "збірної світу", в турнірі візьмуть участь московські ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо" та пітерський "Зеніт".
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