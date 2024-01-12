Сільський клуб з Київщини виклав 300 тис. євро за футболіста збірної Литви
"Колос" з села Ковалівка Київської області підписав форварда збірної Литви Гітіса Паулаускаса
Про це пише Panorama Sport.
Президент албанської "Егнатії" Агім Демрозі підтвердив, що їхній 24-річний форвард Гітіс Паулаускас переходить у "Колос" зі села Ковалівка за 300 тис.
Це найдорожчий трансфер в історії клубу з Київщини, який виступає в УПЛ. Попередній рекорд - перехід гравця "Вітебска" Дієго Каріоки за 120 тис. євро.
За інформацією джерела, "Колос" і Гітіс Паулаускас підписали контракт на 2,5 роки. Зарплата литовського гравця - 200 тис. євро на сезон.
У цьому сезоні Паулаускас зіграв 21 матч, забив 4 голи та зробив 2 асисти. Також в його активі 2 забиті м’ячі у складі збірної Литви.
- У турнірній таблиці УПЛ "Колос" займає дев'яту позицію з 21 балом. Клуб з Ковалівки відстає від топ-6 на 5 пунктів.
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