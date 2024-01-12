Сільський клуб з Київщини виклав 300 тис. євро за футболіста збірної Литви

Про це пише Panorama Sport.

Президент албанської "Егнатії" Агім Демрозі підтвердив, що їхній 24-річний форвард Гітіс Паулаускас переходить у "Колос" зі села Ковалівка за 300 тис.

Це найдорожчий трансфер в історії клубу з Київщини, який виступає в УПЛ. Попередній рекорд - перехід гравця "Вітебска" Дієго Каріоки за 120 тис. євро.

За інформацією джерела, "Колос" і Гітіс Паулаускас підписали контракт на 2,5 роки. Зарплата литовського гравця - 200 тис. євро на сезон.

У цьому сезоні Паулаускас зіграв 21 матч, забив 4 голи та зробив 2 асисти. Також в його активі 2 забиті м’ячі у складі збірної Литви.