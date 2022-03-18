Футбольні топ-клуби "Мілан", ПСЖ і "Реал" розірвали спонсорський контракт з російським БК "Фонбет"
Європейські футбольні топ-клуби "Мілан", ПСЖ і "Реал" розірвали спонсорські угоди з російською букмекерською компанією Fonbet
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
"Мілан", ПСЖ і "Реал" припинили співпрацю з БК "Фонбет" через військове вторгнення Росії в Україну.
Fonbet – це найбільший букмекер в Росії. Італійський та іспанський клуби підписали спонсорську угоду з росіянами у 2021 році, французи у 2019-му.
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