Гастролі Моргенштерна в Україні заборонені, - СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) входить до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, його творчість пропагує культ насильства та створює передумови конфліктних ситуацій на концертах.

"У квітні цього року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: і Валєєв, і Моргенштерн", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що "у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства та жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

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