Генерал Кларк: ЗСУ мають ініціативу на фронті і спроможні досягнути своїх цілей

Про це сказав Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках, генерал Веслі Кларк під час Київського безпекового форуму, йдеться на офіційному сайті.

"Війна закінчиться, коли Путін побачить, що для нього ризиковано продовжувати. Але війна також закінчиться тоді, коли українські військові звільнять всю територію України, включно із Кримом", - сказав він.

"Ситуація на полі бою є критично важливою. Ми бачили блискучий захист Києва, потім бої на Донбасі, прекрасну операцію на північному сході (Харківщина) і в Херсонській області. І ми розуміємо, що вирішальним є збереження ініціативи і можливості діяти, наголос на ударах, базованих на даних розвідки. Ми в США бачимо, що ініціатива за українською армією і вона може досягнути своїх цілей", - сказав Веслі Кларк.

Генерал також відзначив українців у протистоянні на інформаційному фронті.

"Потрібно, щоби якомога більше людей бачили героїчний дух українців, які борються за майбутню систему глобальної безпеки. Чим більше людей буде про це знати і бачити на власні очі – тим більшим буде тиск на Путіна", - підкреслив Веслі Кларк.

При цьому він додав: "Військовослужбовці ЗСУ демонструють дивовижні результати, захищаючи свою країну, що зазнала нападу з боку РФ. Борючись за свою землю, ви боретесь за всіх нас", - підсумував генерал.