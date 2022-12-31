Гітарист гурту Queen Браян Мей отримав від короля Чарльза III лицарський титул
Лідер та гітарист гурту Queen Браян Мей отримав від короля Великої Британії Чарльза III лицарський титул
Про це повідомляє AP.
Браян Мей був нагороджений титулом лицаря-бакалавра Сполученого Королівства в рамках традиційної новорічної роздачі титулів монархом. Це перше нагородження, проведене Чарльзом ІІІ після сходження на престол.
На сайті уряду Великої Британії відзначається не лише музична діяльність Мея, але й робота астрофізиком та діяльність із захисту диких тварин.
Браян Мей є одним із найкращих гітаристів в історії музики. Він є автором таких хітів Queen як We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want It All, Tie Your Mother Down, Fat Bottomed Girls.
В останні роки Мей відновив наукову кар'єру, перервану в молодості через музику. У 2007 році він здобув докторський ступінь з астрофізики в Імперському коледжі Лондона.
Мей заявив, що вважає свій новий титул "своєрідним дорученням робити те, що можна очікувати від лицаря — боротися за справедливість та за людей".
- 20 березня Queen виклав на YouTube запис концерту 2008 року з Харкова, щоб зібрати кошти для України.
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