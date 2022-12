Про це повідомляє AP.

Браян Мей був нагороджений титулом лицаря-бакалавра Сполученого Королівства в рамках традиційної новорічної роздачі титулів монархом. Це перше нагородження, проведене Чарльзом ІІІ після сходження на престол.

На сайті уряду Великої Британії відзначається не лише музична діяльність Мея, але й робота астрофізиком та діяльність із захисту диких тварин.

Браян Мей є одним із найкращих гітаристів в історії музики. Він є автором таких хітів Queen як We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want It All, Tie Your Mother Down, Fat Bottomed Girls.

В останні роки Мей відновив наукову кар'єру, перервану в молодості через музику. У 2007 році він здобув докторський ступінь з астрофізики в Імперському коледжі Лондона.

Мей заявив, що вважає свій новий титул "своєрідним дорученням робити те, що можна очікувати від лицаря — боротися за справедливість та за людей".

20 березня Queen виклав на YouTube запис концерту 2008 року з Харкова, щоб зібрати кошти для України.

